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Общество

Фотографии маралов в Таласской области опубликовал блогер Медер Мырзаев

Блогер Медер Мырзаев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии маралов на территории природного заповедника «Беш-Таш» в Таласе. 

Он напомнил, что марал встречался на всех хребтах северного Кыргызстана, где произрастали ельники.

«Но в конце XIX столетия началось хищническое истребление оленей. Их отстреливали, чтобы добыть мясо и рога молодых животных, которые использовались в народной медицине и в большом количестве поставлялись в Китай. Из-за труднодоступности маралы сохранились в незначительном числе только в юго-восточной части Нарынского района, на северном макросклоне хребта Нарын-Тоо», — написал блогер.

Он подчеркнул, что маралы, которых удалось заснять в Таласе, завезены в природный парк «Беш-Таш» всего несколько лет назад и на сегодня их численность растет.

Добавим, что маралов в Таласскую область привезли в 2022 году из Алтая (Россия).  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294205/
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