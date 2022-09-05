Пресс-конференция

Время проведения: 6 сентября, 11:00

Покорение Гималаев. Первая Национальная экспедиция отправляется на Манаслу

Подготовка членов первой Национальной гималайской экспедиции завершена. Впереди — пик Манаслу (свыше 8 тысяч 163 метров ). Сегодня ночью группа вылетает в Непал, где намерена совершить восхождение.

Как команда готовилась к этому без преувеличения историческому событию? Сколько человек отправится в экспедицию? И как это восхождение отразится на имидже страны?

В пресс-конференции принимают участие:

Эдуард Кубатов — президент ФАСЛ КР, член сборной по альпинизму КР,

Сергей Селиверстов — главный тренер по альпинизму ФАСЛ КР, капитан сборной по альпинизму КР,

Кадыр Нурмаматов — член сборной по альпинизму КР, руководитель проекта Манаслу 2022,

Андрей Ерохин — член сборной по альпинизму КР,

Асель Байбагышева — член сборной по альпинизму КР,

Илим Карыпбеков — член сборной по альпинизму КР,

Азизбек Омуркулов — член сборной по альпинизму КР.