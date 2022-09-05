Пресс-конференция

Подготовка членов первой Национальной гималайской экспедиции завершена. Впереди — пик Манаслу (свыше 8 тысяч
Как команда готовилась к этому без преувеличения историческому событию? Сколько человек отправится в экспедицию? И как это восхождение отразится на имидже страны?
В пресс-конференции принимают участие:
Эдуард Кубатов — президент ФАСЛ КР, член сборной по альпинизму КР,
Сергей Селиверстов — главный тренер по альпинизму ФАСЛ КР, капитан сборной по альпинизму КР,
Кадыр Нурмаматов — член сборной по альпинизму КР, руководитель проекта Манаслу 2022,
Андрей Ерохин — член сборной по альпинизму КР,
Асель Байбагышева — член сборной по альпинизму КР,
Илим Карыпбеков — член сборной по альпинизму КР,
Азизбек Омуркулов — член сборной по альпинизму КР.