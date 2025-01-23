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Общество

Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Зои Салдана и не только

Объявлены номинанты на «Оскар-2025». В список номинантов попали:

Лучший фильм:

  • «Анора»;
  • «Бруталист»;
  • «Никому не известный»;
  • «Конклав»;
  • «Дюна: Часть 2»;
  • «Эмилия Перес»;
  • «Я все еще здесь»;
  • «Мальчики из «Никеля»;
  • «Субстанция»;
  • «Злая».

Лучший режиссер:

  • Шон Бейкер («Анора»);
  • Брэди Корбей («Бруталист»);
  • Джеймс Мэнголд («Никому не известный»);
  • Жак Одиар («Эмилия Перес»);
  • Корали Фаржа («Субстанция»).

Лучший актер:

  • Эдриен Броуди («Бруталист»);
  • Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»);
  • Колман Доминго («Синг-Синг»);
  • Рэйф Файнс («Конклав»);
  • Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»).

Лучшая актриса:

  • Синтия Эриво («Злая»);
  • Карла София Гаскон («Эмилия Перес»);
  • Майки Мэдисон («Анора»);
  • Деми Мур («Субстанция»);
  • Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).

Лучший сценарий:

  • «Анора»;
  • «Бруталист»;
  • «Настоящая боль»;
  • «5 сентября»;
  • «Субстанция».

Лучшая песня к фильму:

  • El Mal («Эмилия Перес»);
  • The Journey («Батальон 6888»);
  • Like a Bird («Синг-Синг»);
  • Mi Camino («Эмилия Перес»);
  • Never Too Late («Элтон Джон: Никогда не поздно»).

Лучший документальный фильм:

  • «Дневники черного ящика»;
  • «Другой земли нет»;
  • «Фарфоровая война»;
  • «Саундтрек к государственному перевороту»;
  • «Сахарный тростник».

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Юра Борисов «Анора»;
  • Киран Калкин («Настоящая боль»);
  • Эдвард Нортон («Никому не известный»);
  • Гай Пирс («Бруталист»);
  • Джереми Стронг («Ученик»). 

Лучшая женская роль второго плана:

  • Моника Барбаро («Никому не известный»);
  • Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»);
  • Фелисити Джонс («Бруталист»);
  • Изабелла Росселлини («Конклав»).
  • Зои Салдана («Эмилия Перес»).

Лучший анимационный фильм: 

  • «Поток»;
  • «Головоломка 2»;
  • «Дикий робот»;
  • «Мемуары улитки»;
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть».

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317771/
просмотров: 371
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