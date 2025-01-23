Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Зои Салдана и не только

Объявлены номинанты на «Оскар-2025». В список номинантов попали:
Лучший фильм:
- «Анора»;
- «Бруталист»;
- «Никому не известный»;
- «Конклав»;
- «Дюна: Часть 2»;
- «Эмилия Перес»;
- «Я все еще здесь»;
- «Мальчики из «Никеля»;
- «Субстанция»;
- «Злая».
Лучший режиссер:
- Шон Бейкер («Анора»);
- Брэди Корбей («Бруталист»);
- Джеймс Мэнголд («Никому не известный»);
- Жак Одиар («Эмилия Перес»);
- Корали Фаржа («Субстанция»).
Лучший актер:
- Эдриен Броуди («Бруталист»);
- Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»);
- Колман Доминго («Синг-Синг»);
- Рэйф Файнс («Конклав»);
- Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»).
Лучшая актриса:
- Синтия Эриво («Злая»);
- Карла София Гаскон («Эмилия Перес»);
- Майки Мэдисон («Анора»);
- Деми Мур («Субстанция»);
- Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).
Лучший сценарий:
- «Анора»;
- «Бруталист»;
- «Настоящая боль»;
- «5 сентября»;
- «Субстанция».
Лучшая песня к фильму:
- El Mal («Эмилия Перес»);
- The Journey («Батальон 6888»);
- Like a Bird («Синг-Синг»);
- Mi Camino («Эмилия Перес»);
- Never Too Late («Элтон Джон: Никогда не поздно»).
Лучший документальный фильм:
- «Дневники черного ящика»;
- «Другой земли нет»;
- «Фарфоровая война»;
- «Саундтрек к государственному перевороту»;
- «Сахарный тростник».
Лучшая мужская роль второго плана:
- Юра Борисов «Анора»;
- Киран Калкин («Настоящая боль»);
- Эдвард Нортон («Никому не известный»);
- Гай Пирс («Бруталист»);
- Джереми Стронг («Ученик»).
Лучшая женская роль второго плана:
- Моника Барбаро («Никому не известный»);
- Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»);
- Фелисити Джонс («Бруталист»);
- Изабелла Росселлини («Конклав»).
- Зои Салдана («Эмилия Перес»).
Лучший анимационный фильм:
- «Поток»;
- «Головоломка 2»;
- «Дикий робот»;
- «Мемуары улитки»;
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть».