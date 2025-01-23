Российского актера Юрия Борисова номинировали на «Оскар»

Российский актер Юрий Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Об этом сообщил «Интерфакс».

Юрий Борисов выдвинут на награду за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Он стал первым актером из России, номинированным на премию в данной категории.

Фото из интернета. Юрий Борисов

В конкурентах Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль», Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс за роль в «Бруталисте» и Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа».

Картина американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» также будет претендовать на награду в категории лучший сценарий.