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Общество

Российского актера Юрия Борисова номинировали на «Оскар»

Российский актер Юрий Борисов номинирован на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана». Об этом сообщил «Интерфакс».

Юрий Борисов выдвинут на награду за роль в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Он стал первым актером из России, номинированным на премию в данной категории.

из интернета
Фото из интернета. Юрий Борисов

В конкурентах Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль», Эдвард Нортон за роль в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс за роль в «Бруталисте» и Джереми Стронг за ленту «Ученик. Восхождение Трампа».

Картина американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» также будет претендовать на награду в категории лучший сценарий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317769/
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