В Бишкеке простились с народным артистом Абдыкалыком Акматовым

В Бишкеке состоялась церемония прощания с народным артистом Кыргызской Республики, известным актером театра и кино Абдыкалыком Акматовым. Гражданская панихида прошла в здании Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. Об этом сообщает Минкультуры.

Проводить артиста в последний путь пришли государственные и общественные деятели, представители культуры, коллеги, друзья и родные.

Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев отметил значительный вклад Абдыкалыка Акматова в развитие отечественного искусства. Советник президента Чолпонбек Абыкеев выразил соболезнования от имени главы государства.

От имени коллег и друзей выступили представители театрального и кинематографического сообщества, которые подчеркнули высокий профессионализм артиста и его человеческие качества.

Абдыкалык Акматов скончался 25 марта 2026 года после продолжительной болезни в возрасте 71 года. Он родился в 1955 году в селе Ак-Булак Ноокатского района Ошской области. Трудовую деятельность начал в 1975 году в Ошском областном драматическом театре, позже окончил ВГИК в Москве и получил профессию киноактера.

За годы работы был удостоен почетных званий «Заслуженный артист» и «Народный артист», а также ряда государственных и международных наград.

Память о выдающемся деятеле культуры сохранится среди его коллег, близких и поклонников искусства.
Материалы по теме
Эрнис Жээнтаев вышел из СИЗО на похороны матери по спецразрешению
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов
В доме престарелых в Нижне-Серафимовке хоронят без имен и крестов
Кабмин утвердил порядок бронирования мест захоронения на кладбищах
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
В Бирмингеме прощаются со звездой хеви-метала Оззи Осборном
Кыргызская делегация приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским
В Ватикане сегодня пройдут похороны Папы: на церемонию прибыли 130 делегаций
Хоронить сразу и не резать скот: за инструкцией кабмина последовала фетва ДУМК
Какими должны быть кладбища и могилы? Кабмин утвердил новый порядок
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
26 марта, четверг
16:31
В Бишкеке простились с народным артистом Абдыкалыком Акматовым В Бишкеке простились с народным артистом Абдыкалыком Ак...
16:29
В Бишкеке мотоциклист въехал в людей на парковке. Один человек погиб
16:28
Мораторий на проверки не для всех: Налоговая и Таможенная службы вне ограничений
16:15
Берега реки Чу размывает: МЧС усиливает работы после выезда министра
16:10
Назначен новый замминистра науки: Азиз Мамыров будет курировать цифровизацию