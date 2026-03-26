В Бишкеке простились с народным артистом Абдыкалыком Акматовым

В Бишкеке состоялась церемония прощания с народным артистом Кыргызской Республики, известным актером театра и кино Абдыкалыком Акматовым. Гражданская панихида прошла в здании Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдымомунова. Об этом сообщает Минкультуры.

Проводить артиста в последний путь пришли государственные и общественные деятели, представители культуры, коллеги, друзья и родные.

Министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев отметил значительный вклад Абдыкалыка Акматова в развитие отечественного искусства. Советник президента Чолпонбек Абыкеев выразил соболезнования от имени главы государства.

От имени коллег и друзей выступили представители театрального и кинематографического сообщества, которые подчеркнули высокий профессионализм артиста и его человеческие качества.

Абдыкалык Акматов скончался 25 марта 2026 года после продолжительной болезни в возрасте 71 года. Он родился в 1955 году в селе Ак-Булак Ноокатского района Ошской области. Трудовую деятельность начал в 1975 году в Ошском областном драматическом театре, позже окончил ВГИК в Москве и получил профессию киноактера.

За годы работы был удостоен почетных званий «Заслуженный артист» и «Народный артист», а также ряда государственных и международных наград.

Память о выдающемся деятеле культуры сохранится среди его коллег, близких и поклонников искусства.