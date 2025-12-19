Первую пересадку печени сделали врачи на юге Кыргызстана

И. о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов посетил с рабочим визитом медицинский центр Ошского государственного университета. Он ознакомился с результатами трансплантации печени и состоянием пациентов в послеоперационном периоде.
По данным пресс-центра ведомства, 13 декабря в медцентре ОшГУ успешно проведена трансплантация печени — первое подобное хирургическое вмешательство, выполненное на юге Кыргызстана.
По информации врачей, оба пациента находятся под постоянным медицинским наблюдением, их состояние оценивается как стабильное.
«Развитие трансплантологии рассматривается как стратегическая мера по повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи и улучшению качества и продолжительности жизни пациентов. Для нас крайне важно, чтобы граждане получали квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь у себя на родине, без выезда за рубеж», — отметил Каныбек Досмамбетов.
Он подчеркнул, что медцентр ОшГУ сегодня демонстрирует эффективную модель управления: современное оснащение, сильную команду и прозрачную организацию финансовых процессов. Здесь созданы условия, при которых врачи и медицинский персонал получают достойную заработную плату, а финансовые потоки выведены из тени.
И. о. главы Минздрава заметил, что именно такие управленческие решения позволяют минимизировать коррупционные риски в системе.
Напомним, Национальный хирургический центр в Бишкеке готовится к пересадке печени.