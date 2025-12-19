Первую пересадку печени сделали врачи на юге Кыргызстана

И. о. министра здравоохранения Каныбек Досмамбетов посетил с рабочим визитом медицинский центр Ошского государственного университета. Он ознакомился с результатами трансплантации печени и состоянием пациентов в послеоперационном периоде.

По данным пресс-центра ведомства, 13 декабря в медцентре ОшГУ успешно проведена трансплантация печени — первое подобное хирургическое вмешательство, выполненное на юге Кыргызстана.

По информации врачей, оба пациента находятся под постоянным медицинским наблюдением, их состояние оценивается как стабильное.

Реципиент — 50-летняя пациентка восемь лет страдала вирусными гепатитами B, C и D, на фоне которых сформировался цирроз печени. Донором выступил ее 25-летний сын. Операция продолжалась более шести часов, выполнена под руководством заведующего отделением трансплантации печени НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского, врача-трансплантолога, доктора медицинских наук Мурада Наврузбекова совместно с командой медцентра ОшГУ.

«Развитие трансплантологии рассматривается как стратегическая мера по повышению доступности высокотехнологичной медицинской помощи и улучшению качества и продолжительности жизни пациентов. Для нас крайне важно, чтобы граждане получали квалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь у себя на родине, без выезда за рубеж», — отметил Каныбек Досмамбетов.

Он подчеркнул, что медцентр ОшГУ сегодня демонстрирует эффективную модель управления: современное оснащение, сильную команду и прозрачную организацию финансовых процессов. Здесь созданы условия, при которых врачи и медицинский персонал получают достойную заработную плату, а финансовые потоки выведены из тени.

И. о. главы Минздрава заметил, что именно такие управленческие решения позволяют минимизировать коррупционные риски в системе.

Напомним, Национальный хирургический центр в Бишкеке готовится к пересадке печени.