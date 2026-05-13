Происшествия

Женщину, упавшую в канал в Кара-Суу, ищут третий день

В Кара-Суйском районе продолжаются поиски женщины, которая, предположительно, упала в канал «Савай». Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, 11 мая в канал упала женщина 2000 года рождения — К.А. С этого дня спасатели и другие службы ведут поисковые работы.

В первые два дня в операции участвовали 12 спасателей МЧС, 15 сотрудников МВД и 170 местных жителей. Всего были задействованы 197 человек.

13 мая поиски усилили. Дополнительно привлекли еще 32 спасателей и более 200 человек.

В МЧС отметили, что поисковые работы продолжаются, дополнительная информация будет представлена позже.
