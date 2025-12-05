ВОЗ: Глобальная угроза малярии сохраняется

В 2024 году в мире удалось предотвратить около 170 миллионов случаев заражения малярией и как минимум 1 миллион смертей. Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Служба новостей ООН, с 2021 года, когда одобрили первую в мире вакцину против малярии, 24 страны включили ее в национальные программы иммунизации.

Сезонную химиопрофилактику расширили, что позволило охватить в 2024 году 54 миллиона детей, тогда как в 2012-м — лишь 200 тысяч. Кроме того, ВОЗ сертифицировала 47 стран и одну территорию как свободные от малярии. В 2024-м к ним присоединились Кабо-Верде и Египет, а в 2025-м — Грузия, Суринам и Тимор-Лесте.

Несмотря на успехи, в 2024 году в мире зарегистрировали 282 миллиона случаев заражения малярией и 610 тысяч фатальных исходов.

Девяносто пять процентов смертей пришлись на Африканский регион ВОЗ, большинство скончавшихся — дети младше пяти лет. Показатель смертности составил 13,8 на 100 тысяч населения, что более чем втрое превышает глобальную цель — 4,5.

ВОЗ предупреждает о растущей устойчивости паразитов к ключевым препаратам. Дополнительные вызовы включают генетические мутации паразитов, снижающие точность экспресс-тестов. Климатические изменения и экстремальные погодные явления способствуют новым вспышкам, а конфликты и нестабильность нарушают работу систем здравоохранения.

«Финансирование борьбы с малярией остается критически низким: в 2024 году на эти цели выделили $3,9 миллиарда. Сокращение финансирования привело к ослаблению систем здравоохранения, отмене или переносу плановых обследований и повышенному риску перебоев в поставках препаратов», — отмечают эксперты.

Малярия — опасное для жизни заболевание, которое передается людям некоторыми видами комаров. Это заболевание встречается в основном в тропических странах.

Инфицирование происходит в результате укуса паразита. Болезнь не передается от человека к человеку.

Симптомы малярии варьируются от легких до угрожающих жизни больного. К легким симптомам относятся лихорадка, озноб и головная боль. Тяжелые симптомы включают слабость, спутанность сознания, судороги и затрудненное дыхание.

Кыргызстан, напомним, официально признан свободным от местной передачи малярии. Однако регистрируются завозные случаи среди граждан, возвращающихся из стран с высоким уровнем заболеваемости: с 2020-го по 2024-й зафиксировали 11 фактов. Благодаря своевременной диагностике и лечению распространения инфекции удалось избежать.