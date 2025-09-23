Сроки поступления вакцины от гриппа назвали в «Кыргызфармации»

Поставка вакцины от гриппа ожидается в конце сентября — начале октября. Об этом 24.kg сообщили в ГП «Кыргызфармация».

Госпредприятие закупает противогриппозный препарат «Гриппол-плюс» в количестве 63,7 тысячи доз по запросу департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Напомним, в 2025 году на эти цели выделили около 20 миллионов сомов.

«Закуп осуществляется в строгом соответствии с предоставленными техническими характеристиками, указанными заказчиком, и сопровождается всеми необходимыми мероприятиями, требуемыми законодательством», — добавили в «Кыргызфармации».

Сезон ОРВИ, по данным медиков, обычно начинается с октября и продолжается до марта. Заболеваемость гриппом наблюдается с конца ноября по январь. Пик, как правило, приходится на декабрь — январь.