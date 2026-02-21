Ученые США разрабатывают универсальную вакцину от всех типов легочных инфекций

Ученые из США разрабатывают универсальную вакцину от всех типов легочных инфекций, пишет BBC News.

Исследователи из Стэнфордского университета уже испытали свою «универсальную вакцину» на животных, но теперь им предстоит провести тесты с участием людей.

Они говорят, что применяют радикально иной подход по сравнению с традиционными вакцинами, которые человечество использует уже более 200 лет.

Эксперты в этой области считают результаты исследования поистине впечатляющими, хотя работа все еще находится на ранней стадии. Они надеются, что вакцина может стать огромным шагом вперед в борьбе с заболеваниями.