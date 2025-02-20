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Происшествия

Задержаны экс-глава профсоюзов образования и бывший директор детского лагеря

Сотрудники спецслужб задержали бывшего директора детского лагеря «Красная гвоздика» Б.Б. и экс-председателя Центрального комитета профессионального союза работников образования и науки Федерации профсоюзов КР А.Т. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности. 

«Они подозреваются в организации коррупционной схемы по незаконному отчуждению детского лагеря «Красная гвоздика» в селе Таш-Добо Аламединского района Чуйской области и дома отдыха «Ак-Суу», расположенного в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области», — говорится в сообщении. 

Возбуждено дело по статье «Коррупция» УК КР.

Задержание провели накануне, 19 февраля, после чего Б.Б. и А.Т. водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320553/
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