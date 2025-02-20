Задержаны экс-глава профсоюзов образования и бывший директор детского лагеря

Сотрудники спецслужб задержали бывшего директора детского лагеря «Красная гвоздика» Б.Б. и экс-председателя Центрального комитета профессионального союза работников образования и науки Федерации профсоюзов КР А.Т. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

«Они подозреваются в организации коррупционной схемы по незаконному отчуждению детского лагеря «Красная гвоздика» в селе Таш-Добо Аламединского района Чуйской области и дома отдыха «Ак-Суу», расположенного в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Коррупция» УК КР.

Задержание провели накануне, 19 февраля, после чего Б.Б. и А.Т. водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.