13:11
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Власть

Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда

В Кыргызской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Министерства труда, социального обеспечения и миграции, 120-летию профсоюзного движения и Дню работников Социального фонда.

В церемонии принял участие председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, который поздравил работников социальной сферы от имени президента Садыра Жапарова.

Глава кабмина отметил, что за последние пять лет размеры пособий выросли в два-три раза, внедрены новые социальные программы, а бюджет Минтруда на 2026 год составит 23,3 миллиарда сомов. По его словам, государственные пособия получают 298 тысяч граждан, включая 190 тысяч детей, а минимальная пенсия впервые приравнена к прожиточному минимуму.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что профсоюзы активно участвуют в разработке Трудового кодекса и защите трудовых прав, оставаясь важным элементом социальной справедливости.

кабмина
Фото кабмина. В Бишкеке отметили 100-летие Минтруда и 120-летие профсоюзного движения КР

В завершение мероприятия состоялось вручение почетных грамот и благодарностей от имени кабинета министров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347386/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане начато строительство первого базальтового завода
В КР создают ОАО «Фонд зеленого финансирования» для поддержки экопроектов
Президент подписал закон о реформе лизинговой системы Кыргызстана
Кабмин снизил НДС на местную сельхозпродукцию на 80 процентов до 2030 года
Кабмин повысил доплаты сотрудникам транспортного контроля
Адылбек Касымалиев поздравил университет имени Ишеналы Арабаева с 80-летием
В Кыргызстане упростили закупки для проектов по строительству железных дорог
В Сокулуке 15 гектаров сельхозземель перевели под индустриальный центр
Кыргызстанцы стали чаще жаловаться на незаконное увольнение
Полис сохраняется за новым владельцем: кабмин изменил правила страхования жилья
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;исключает, что в&nbsp;будущем город Манас может стать столицей&nbsp;КР Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
В&nbsp;России фигурантами дела о&nbsp;захвате власти стали известные политики и&nbsp;бизнесмены В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
У&nbsp;детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram У детей Шавката Мирзиеева пропал любимый кот: искали всем Instagram
Макрон угрожает России расплатой в&nbsp;случае отказа от&nbsp;переговоров с&nbsp;Киевом Макрон угрожает России расплатой в случае отказа от переговоров с Киевом
Бизнес
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
16 октября, четверг
12:58
Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей Кыргызстана Мэр Манаса признал: город не готов стать новой столицей...
12:51
В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
12:48
Президент Кыргызстана провел встречу с совбезами стран ЦА и советником Индии
12:43
Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда
12:37
Выставка «Сергей Есенин. Литературное путешествие» открылась в центре Бишкека