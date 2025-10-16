Рост пособий и бюджет в 23 миллиарда сомов. В КР отметили столетие Минтруда

В Кыргызской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Министерства труда, социального обеспечения и миграции, 120-летию профсоюзного движения и Дню работников Социального фонда.

В церемонии принял участие председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев, который поздравил работников социальной сферы от имени президента Садыра Жапарова.

Глава кабмина отметил, что за последние пять лет размеры пособий выросли в два-три раза, внедрены новые социальные программы, а бюджет Минтруда на 2026 год составит 23,3 миллиарда сомов. По его словам, государственные пособия получают 298 тысяч граждан, включая 190 тысяч детей, а минимальная пенсия впервые приравнена к прожиточному минимуму.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что профсоюзы активно участвуют в разработке Трудового кодекса и защите трудовых прав, оставаясь важным элементом социальной справедливости.

Фото кабмина. В Бишкеке отметили 100-летие Минтруда и 120-летие профсоюзного движения КР

В завершение мероприятия состоялось вручение почетных грамот и благодарностей от имени кабинета министров.