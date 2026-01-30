11:09
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Промежуточный мониторинг внедрения 12-летнего образования проведут в Кыргызстане

Промежуточный мониторинг и аналитическую оценку внедрения 12-летнего образования по итогам первого полугодия проведут в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, для определения результатов планируется проведение комплексного анализа на основе данных анкетных опросов и наблюдений.

По словам министра Догдуркуль Кендирбаевой, промежуточный и сводный анализ позволит получить объективную картину первых результатов реформы, определить эффективность принятых решений, выявить проблемные зоны, достижения и направления для корректировки дальнейших этапов внедрения 12-летнего образования.

Минпросвещения
Фото Минпросвещения
Особое внимание уделят анализу данных по повышению квалификации педагогов, оценке практического применения предметных стандартов и учебных программ, а также эффективности использования электронных образовательных ресурсов и цифровых платформ, включая порталы Кыргызской академии образования, Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и «Окуу китеби».

В рамках мониторинга планируется оценить уровень освоения педагогами автоматизированных информационных систем «Мугалим», «Кундолук» и других цифровых решений, а также анализ корректности, актуальности и полноты данных, вносимых в данные системы и используемых при принятии управленческих решений.

Промежуточный мониторинг проведет департамент развития качества образования при Минпросвещения.

В Кыргызстане, напомним, проходит поэтапный переход на 12-летнее образование. В 2025/2026 учебном году на новую программу перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

В 2026 году на реформу системы образования выделят более миллиарда сомов. Такие же средства на нее потратили и в 2025-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359903/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на 12-летку. Отобраны разработчики учебников по трем предметам
Переход на 12-летку. Родители учащихся заявляют об отсутствии учебников
ЕС поможет Кыргызстану разработать пособия по иностранным языкам для школ
В Кыргызстане определили главные направления школьной реформы
Переход на 12-летку. Эдиль Байсалов проверил реализацию школьной реформы
Переход на 12-летку. Чем новые учебники отличаются от старых
Переход на 12-летку. Новые учебники будут внедрять поэтапно
Омбудсмен посетила следственный изолятор в Бишкеке. На что пожаловались женщины
В Казахстане не будут объединять физику, химию и биологию в один предмет
Уже состоялся первый выпуск. Туркменистан готов делиться опытом по 12-летке
Популярные новости
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Бизнес
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
30 января, пятница
11:09
Президента это злит. Кабмин признал наличие барьеров при получении пособий Президента это злит. Кабмин признал наличие барьеров пр...
11:06
В ТПП КР сформируют экспертную группу по трансформации швейной отрасли
11:04
Промежуточный мониторинг внедрения 12-летнего образования проведут в Кыргызстане
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 января
11:00
В Оше устранили нарушения в школьной столовой после рейда мэра — уволили повара