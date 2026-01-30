Промежуточный мониторинг внедрения 12-летнего образования проведут в Кыргызстане

Промежуточный мониторинг и аналитическую оценку внедрения 12-летнего образования по итогам первого полугодия проведут в Кыргызстане. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, для определения результатов планируется проведение комплексного анализа на основе данных анкетных опросов и наблюдений.

По словам министра Догдуркуль Кендирбаевой, промежуточный и сводный анализ позволит получить объективную картину первых результатов реформы, определить эффективность принятых решений, выявить проблемные зоны, достижения и направления для корректировки дальнейших этапов внедрения 12-летнего образования.

Фото Минпросвещения

Особое внимание уделят анализу данных по повышению квалификации педагогов, оценке практического применения предметных стандартов и учебных программ, а также эффективности использования электронных образовательных ресурсов и цифровых платформ, включая порталы Кыргызской академии образования, Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и «Окуу китеби».

В рамках мониторинга планируется оценить уровень освоения педагогами автоматизированных информационных систем «Мугалим», «Кундолук» и других цифровых решений, а также анализ корректности, актуальности и полноты данных, вносимых в данные системы и используемых при принятии управленческих решений.

Промежуточный мониторинг проведет департамент развития качества образования при Минпросвещения.

В Кыргызстане, напомним, проходит поэтапный переход на 12-летнее образование. В 2025/2026 учебном году на новую программу перешли ученики 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

В 2026 году на реформу системы образования выделят более миллиарда сомов. Такие же средства на нее потратили и в 2025-м.