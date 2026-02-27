Снос здания возле ЦУМа в Бишкеке. Как идут работы по демонтажу

Продолжается первый этап демонтажа конструкций, возведенных с отклонениями от утвержденного проекта. Снос начали в начале недели. Журналисты 24.kg проверили, как идут работы.
Ранее возведенный на месте фонтанов у ЦУМа металлический карскас признали не соответствующим согласованным проектным решениям. Измениния плана не рассматривали на градостроительном совете.
Отдельно подчеркивается необходимость восстановления фонтанной зоны, ранее располагавшейся на этой территории. Восстановление фонтанной композиции обозначено как обязательное условие приведения участка в надлежащее состояние.