Снос здания возле ЦУМа в Бишкеке. Как идут работы по демонтажу

Продолжается первый этап демонтажа конструкций, возведенных с отклонениями от утвержденного проекта. Снос начали в начале недели. Журналисты 24.kg проверили, как идут работы.

Ранее возведенный на месте фонтанов у ЦУМа металлический карскас признали не соответствующим согласованным проектным решениям. Измениния плана не рассматривали на градостроительном совете.

Напомним, мэрия Бишкека дала застройщику три дня для самостоятельного устранения нарушений. Сейчас объект активно демонтируют — снесли кровлю и часть этажа.

Отдельно подчеркивается необходимость восстановления фонтанной зоны, ранее располагавшейся на этой территории. Восстановление фонтанной композиции обозначено как обязательное условие приведения участка в надлежащее состояние.

Фото 24.kg

Ранее мэр столицы Айбек Джунушалиев заявил, что объект у ЦУМ «Айчурек» должны были строить строго по утвержденному эскизному проекту. Руководство уверяло городские власти в соблюдении согласованной документации при строительстве.