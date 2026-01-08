18:30
Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру

Муфтият Кыргызстана призвал граждан, планирующих совершение умры, а также туристические компании учитывать возможные риски и ответственно подходить к организации паломничества.

В ДУМК напомнили, что в последние дни из-за резких изменений погодных условий, тумана и осадков фиксируются задержки и временные приостановки авиарейсов, в том числе международных. В связи с этим паломникам рекомендовано следить за официальными предупреждениями синоптиков и учитывать погодные факторы при планировании поездок.

Муфтият также подчеркнул важность заключения письменного договора с туристическими компаниями, в котором должны быть четко прописаны условия предоставления услуг в случае форс-мажорных ситуаций — задержек или переноса рейсов, проблем с размещением и других обстоятельств.

Туристическим компаниям, получившим право на организацию умры, рекомендовано поддерживать постоянную связь с паломниками, своевременно информировать их о происходящих изменениях и оказывать необходимую помощь.

Отдельно отмечается, что организовывать умру в Кыргызстане имеют право только туристические компании, прошедшие официальную аккредитацию.

По данным ДУМК, такие разрешения выданы ограниченному числу турфирм, и деятельность компаний без соответствующей аккредитации считается нарушением установленного порядка. Граждан призывают заранее уточнять наличие разрешительных документов у организаторов паломничества.

Справка 24.kg: стоимость умры с вылетом из Бишкека

Стоимость совершения умры с вылетом из Бишкека в 2025–2026 годах в среднем составляет до $1,5 тысячи на одного человека. Итоговая цена зависит от сезона, продолжительности поездки, категории размещения и перечня включенных услуг.

Как правило, в стандартный пакет умры входят:

  • авиаперелет по маршруту Бишкек — Саудовская Аравия — Бишкек;
  • оформление умра-визы;
  • проживание в Мекке и Медине;
  • трансферы внутри страны пребывания;
  • питание (частично или полностью — в зависимости от программы);
  • сопровождение группы.

На стоимость умры влияют сезонность (в период Рамазана цены, как правило, выше), удаленность отелей от мечети Аль-Харам, уровень гостиниц, продолжительность тура (обычно от 10 до 14 дней), а также курс валют и условия авиаперелета.

Дополнительные расходы, включая личные траты, отдельные услуги и медицинскую страховку, могут оплачиваться отдельно.
