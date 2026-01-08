Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру

Муфтият Кыргызстана призвал граждан, планирующих совершение умры, а также туристические компании учитывать возможные риски и ответственно подходить к организации паломничества.
В ДУМК напомнили, что в последние дни из-за резких изменений погодных условий, тумана и осадков фиксируются задержки и временные приостановки авиарейсов, в том числе международных. В связи с этим паломникам рекомендовано следить за официальными предупреждениями синоптиков и учитывать погодные факторы при планировании поездок.
Муфтият также подчеркнул важность заключения письменного договора с туристическими компаниями, в котором должны быть четко прописаны условия предоставления услуг в случае форс-мажорных ситуаций — задержек или переноса рейсов, проблем с размещением и других обстоятельств.
Туристическим компаниям, получившим право на организацию умры, рекомендовано поддерживать постоянную связь с паломниками, своевременно информировать их о происходящих изменениях и оказывать необходимую помощь.
Отдельно отмечается, что организовывать умру в Кыргызстане имеют право только туристические компании, прошедшие официальную аккредитацию.
По данным ДУМК, такие разрешения выданы ограниченному числу турфирм, и деятельность компаний без соответствующей аккредитации считается нарушением установленного порядка. Граждан призывают заранее уточнять наличие разрешительных документов у организаторов паломничества.
Справка 24.kg: стоимость умры с вылетом из Бишкека
Стоимость совершения умры с вылетом из Бишкека в 2025–2026 годах в среднем составляет до $1,5 тысячи на одного человека. Итоговая цена зависит от сезона, продолжительности поездки, категории размещения и перечня включенных услуг.
Как правило, в стандартный пакет умры входят:
- авиаперелет по маршруту Бишкек — Саудовская Аравия — Бишкек;
- оформление умра-визы;
- проживание в Мекке и Медине;
- трансферы внутри страны пребывания;
- питание (частично или полностью — в зависимости от программы);
- сопровождение группы.
На стоимость умры влияют сезонность (в период Рамазана цены, как правило, выше), удаленность отелей от мечети Аль-Харам, уровень гостиниц, продолжительность тура (обычно от 10 до 14 дней), а также курс валют и условия авиаперелета.
Дополнительные расходы, включая личные траты, отдельные услуги и медицинскую страховку, могут оплачиваться отдельно.