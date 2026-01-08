Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру

Муфтият Кыргызстана призвал граждан, планирующих совершение умры, а также туристические компании учитывать возможные риски и ответственно подходить к организации паломничества.

В ДУМК напомнили, что в последние дни из-за резких изменений погодных условий, тумана и осадков фиксируются задержки и временные приостановки авиарейсов, в том числе международных. В связи с этим паломникам рекомендовано следить за официальными предупреждениями синоптиков и учитывать погодные факторы при планировании поездок.

Муфтият также подчеркнул важность заключения письменного договора с туристическими компаниями, в котором должны быть четко прописаны условия предоставления услуг в случае форс-мажорных ситуаций — задержек или переноса рейсов, проблем с размещением и других обстоятельств.

Туристическим компаниям, получившим право на организацию умры, рекомендовано поддерживать постоянную связь с паломниками, своевременно информировать их о происходящих изменениях и оказывать необходимую помощь.

Отдельно отмечается, что организовывать умру в Кыргызстане имеют право только туристические компании, прошедшие официальную аккредитацию.

По данным ДУМК, такие разрешения выданы ограниченному числу турфирм, и деятельность компаний без соответствующей аккредитации считается нарушением установленного порядка. Граждан призывают заранее уточнять наличие разрешительных документов у организаторов паломничества.