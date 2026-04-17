Общество

В Балыкчи начали делать операции на сердце

В Балыкчи начали проводить операции на сердце. В новом центре «КАТЛАБ» успешно провели коронарографию и стентирование пациентке с острым инфарктом миокарда.

По данным представителей органов местной власти, первое вмешательство осуществлено благодаря команде врачей из Национального центра кардиологии и терапии и наличию современного оборудования.

Согласно указу президента Садыра Жапарова, ранее в стране запустили программу «Здоровое сердце», в рамках которой в Балыкчи установили современный ангиограф, сделав высокотехнологичную помощь доступной для жителей региона.

Отмечено, что вклад в реализацию проекта внес и мэр города Баатырбек Жантаев. Он курировал строительство и подготовку здания для центра «КАТЛАБ», добившись выделения необходимых средств из местного бюджета (30 миллионов сомов).

В среднем по республике от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает более 20 тысяч человек, а ежедневно — около 60.

Ранее сообщалось, что областные кардиологические центры появятся в Балыкчи, Таласе и Нарыне. Там будет современное оборудование, в первую очередь ангиографы, и появится возможность проводить бесплатно коронарографию и стентирование, как в Бишкеке.
Материалы по теме
Комитет ЖК одобрил соглашение о строительстве ЛЭП «Кемин — Балыкчи»
В Балыкчи снова строят арку: прежнюю снесли год назад
На трассе Бишкек — Балыкчи фуру чуть не снесло ветром
После критики Ташиева. Глава Минтранса КР объявил выговор ряду руководителей
В Балыкчи строительство лаборатории по карантину растений обойдется в $350 тысяч
Минтранс показал обновленный участок дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол
Локомотив выехал на проезжую часть дороги в Балыкчи: обошлось без жертв
Камчыбек Ташиев выявил подсадных игроков в тогуз коргоол
Камчыбек Ташиев вручил ключи от новых домов шести семьям в Балыкчи
Балыкчи получил новую коммунальную технику на 100 миллионов сомов
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из&nbsp;России после мартовских рейдов выдворят 6&nbsp;тысяч мигрантов Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
Бизнес
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у&nbsp;вас украли смартфон Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI&nbsp;&mdash; в&nbsp;журнале TIME Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
