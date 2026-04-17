В Балыкчи начали делать операции на сердце

В Балыкчи начали проводить операции на сердце. В новом центре «КАТЛАБ» успешно провели коронарографию и стентирование пациентке с острым инфарктом миокарда.
По данным представителей органов местной власти, первое вмешательство осуществлено благодаря команде врачей из Национального центра кардиологии и терапии и наличию современного оборудования.
Согласно указу президента Садыра Жапарова, ранее в стране запустили программу «Здоровое сердце», в рамках которой в Балыкчи установили современный ангиограф, сделав высокотехнологичную помощь доступной для жителей региона.
В среднем по республике от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно умирает более 20 тысяч человек, а ежедневно — около 60.
Ранее сообщалось, что областные кардиологические центры появятся в Балыкчи, Таласе и Нарыне. Там будет современное оборудование, в первую очередь ангиографы, и появится возможность проводить бесплатно коронарографию и стентирование, как в Бишкеке.