11:52
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

Комитет ЖК одобрил соглашение о строительстве ЛЭП «Кемин — Балыкчи»

Комитет по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша одобрил во втором чтении законопроект о строительстве новой высоковольтной линии электропередачи «Кемин — Балыкчи» и подстанции на 500 киловольт.

Общая стоимость масштабного энергетического проекта составляет 67,7 миллиона евро.

Основную часть финансирования в размере 61,7 миллиона евро предоставит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в виде кредита на 20 лет с пятилетним льготным периодом. Остальные 6 миллионов евро выделяются в форме грантов на инвестиции и техническую помощь для управления проектом.

По словам замминистра энергетики Насипбека Керимова, новая линия 500 киловольт критически важна для развития Иссык-Кульской области. Она позволит устранить перегрузки на старых сетях и, что самое главное, обеспечит выдачу мощности новых солнечных и ветровых электростанций, которые сейчас строятся в регионе.

Реализация проекта направлена на укрепление национальной энергосистемы и повышение ее транзитного потенциала.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370210/
просмотров: 299
Версия для печати
14 апреля, вторник
11:50
В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию за нарушение правил безопасности В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию за нарушение правил...
11:45
КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор
11:45
Конец эпохи сверхдержав
11:42
Перебои в Ормузском проливе ставят под удар мировую продбезопасность
11:39
Где в мире больше всего дата-центров и какое место занимает Кыргызстан