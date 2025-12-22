В Балыкчи строительство лаборатории по карантину растений обойдется в $350 тысяч

В целях обеспечения фитосанитарной безопасности в Иссык-Кульской области департамент химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при поддержке Исламского банка развития строит в Балыкчи лабораторию по карантину растений. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельхоза.

По ее данным, общая сумма средств, выделенных на строительство лаборатории, а также на оборудование, офисную технику и мебель, составляет $350 тысяч.

Директор департамента химизации, защиты и карантина растений Максат Кочеров встретился с представителями Исламского банка развития и компании «ЮниХелп».

На встрече было подписано соглашение (контракт) между департаментом химизации, защиты и карантина растений и компанией «ЮниХелп» о закупке и поставке лабораторного оборудования, офисной мебели и оргтехники на сумму более 14 миллионов сомов.

Строительство этой карантинной фитосанитарной лаборатории является необходимым шагом для обеспечения фитосанитарной безопасности в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Это позволит не только минимизировать ущерб, причиняемый карантинными вредителями, но и укрепить экономику региона за счет защиты его природных ресурсов. Современная лаборатория станет надежным инструментом для сельскохозяйственного производства, повышения экспортного потенциала, сохранения лесных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.