Общество

Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»

В Кыргызстане утвердили порядок предоставления единовременной выплаты «Бала Береке». Эта мера поддержки затронет многодетных матерей, постоянно проживающих в условиях высокогорья и в отдаленных труднодоступных зонах страны, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, выплаты начнут назначать матерям (гражданкам КР и кайрылманам), родившим 4-го и последующих детей с 1 января 2026 года. Пособие выдается по достижении ребенком одного года.

 

Размеры выплат «Бала Береке»:

  • на 4-го ребенка — 100 тысяч сомов;

  • на 5-го — 600 тысяч;

  • на 6-го — 800 тысяч;

  • на 7-го — 1 миллион;

  • на 8-го — 1,2 миллиона;

  • на 9-го — 1,5 миллиона;

  • на 10-го и последующих детей — 2 миллиона.

Основные условия получения:

  • Проживание: мать должна постоянно проживать в высокогорье или труднодоступной зоне не менее двух лет на момент подачи заявления.

  • Сроки: заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня возникновения права на выплату (то есть после того, как ребенку исполнится один год).

  • Очередность: при подсчете учитываются предыдущие дети, в том числе умершие (при наличии свидетельства о рождении).

Единовременная выплата «Бала Береке» не назначается в случаях:

  • представления заявителем недостоверных документов;

  • нахождения детей на полном государственном обеспечении;

  • отсутствия подтверждающих документов о постоянном проживании в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах КР;

  • если многодетная мать не является гражданкой КР, за исключением наличия статуса кайрылмана;

  • смерти (гибели) ребенка (детей) до достижения одного года;

  • если граждане, имеющие место регистрации в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, при этом фактически не проживают на таких территориях;

  • лишения или ограничения родительских прав матери, признания ее безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), нахождения ее в лечебных учреждениях, отбывания наказания в виде лишения свободы, уклонения ею от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;

  • если мать является вахтовиком или сезонным работником на высокогорье и не проживает там постоянно.

Как оформить?

Подать заявку можно в электронном формате через систему «Тундук» или лично в территориальном подразделении Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства.

Решение о назначении принимают в течение пяти рабочих дней. Деньги перечислят в безналичной форме на банковский счет заявителя в течение двух рабочих дней после принятия положительного решения.

Финансирование программы обеспечит республиканский бюджет. Если мать умерла до достижения ребенком одного года, на имя ребенка откроют государственный детский депозит.
