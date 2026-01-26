Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»

В Кыргызстане утвердили порядок предоставления единовременной выплаты «Бала Береке». Эта мера поддержки затронет многодетных матерей, постоянно проживающих в условиях высокогорья и в отдаленных труднодоступных зонах страны, сообщило Министерство юстиции.
Согласно документу, выплаты начнут назначать матерям (гражданкам КР и кайрылманам), родившим 4-го и последующих детей с 1 января 2026 года. Пособие выдается по достижении ребенком одного года.
Размеры выплат «Бала Береке»:
-
на 4-го ребенка — 100 тысяч сомов;
-
на 5-го — 600 тысяч;
-
на 6-го — 800 тысяч;
-
на 7-го — 1 миллион;
-
на 8-го — 1,2 миллиона;
-
на 9-го — 1,5 миллиона;
-
на 10-го и последующих детей — 2 миллиона.
Основные условия получения:
-
Проживание: мать должна постоянно проживать в высокогорье или труднодоступной зоне не менее двух лет на момент подачи заявления.
-
Сроки: заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня возникновения права на выплату (то есть после того, как ребенку исполнится один год).
-
Очередность: при подсчете учитываются предыдущие дети, в том числе умершие (при наличии свидетельства о рождении).
Единовременная выплата «Бала Береке» не назначается в случаях:
-
представления заявителем недостоверных документов;
-
нахождения детей на полном государственном обеспечении;
-
отсутствия подтверждающих документов о постоянном проживании в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах КР;
-
если многодетная мать не является гражданкой КР, за исключением наличия статуса кайрылмана;
-
смерти (гибели) ребенка (детей) до достижения одного года;
-
если граждане, имеющие место регистрации в населенных пунктах, расположенных в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, при этом фактически не проживают на таких территориях;
-
лишения или ограничения родительских прав матери, признания ее безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), нахождения ее в лечебных учреждениях, отбывания наказания в виде лишения свободы, уклонения ею от воспитания детей или от защиты их прав и интересов;
-
если мать является вахтовиком или сезонным работником на высокогорье и не проживает там постоянно.
Как оформить?
Подать заявку можно в электронном формате через систему «Тундук» или лично в территориальном подразделении Министерства труда, социального обеспечения и миграции по месту жительства.
Решение о назначении принимают в течение пяти рабочих дней. Деньги перечислят в безналичной форме на банковский счет заявителя в течение двух рабочих дней после принятия положительного решения.
Финансирование программы обеспечит республиканский бюджет. Если мать умерла до достижения ребенком одного года, на имя ребенка откроют государственный детский депозит.