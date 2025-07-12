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Общество

Население КР на начало 2025 года составило 7 миллионов 282 тысячи человек

Численность населения КР на начало 2025 года составила 7 миллионов 282 тысячи человек. Об этом сообщает Нацстатком.

При этом, по его данным, в результате проведенной в республике административно-территориальной реформы доля городского населения увеличилась с 33,7 процента в 2020 году до 41,7 процента, тогда как доля сельского населения составила 58,3 процента.

В 2024-м сохранялось преобладание численности женского населения над мужским, характерное для населения республики в целом. На начало 2025 года число мужчин составило 3 миллиона 603 тысячи человек (49,5 процента), женщин – 3 миллиона 679 тысяч (50,5 процента), но в регионах с высокой рождаемостью (Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской и Таласской областях) численность мужского населения превышает численность женского.

По данным Государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской Республики, в 2024 году зарегистрировано 140,4 тысячи рождений (в 2020 году – 158,1 тысячи). При этом удельный вес девочек (49 процентов) и мальчиков (51 процент) в общем числе родившихся оставался неизменным на протяжении последних нескольких лет, но в 2024 году удельный вес девочек снизился и составил 48 процентов.

В 2024 году темп прироста численности населения незначительно снизился и составил 1,7 процента (для сравнения, в 2020 году – 1,9 процента). Наиболее высокий показатель прироста населения отмечался в городах Оше и Бишкеке (соответственно, 2,2 процента и 2,1 процента), Баткенской области (1,9 процента), а самый низкий – в Иссык-Кульской и Нарынской областях (соответственно, 1 процент и 0,9 процента). 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336017/
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