Не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича. Депутат возмущен поборами в школах

«В школах продолжают собирать деньги. Они не боятся ни бога, ни Садыра Нургожоевича, ни Камчыбека Кыдыршаевича», — заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев.

По его словам, надо организовать показательные задержания тех, кто продолжает поборы, и показать их общественности.

«Как с этим бороться, уже не знаем. Надо наглядно, наверное, поймать и показать. Может, тогда это прекратится», — сказал нардеп.

Он добавил, что в жилмассиве «Ак-Ордо-3» планировали построить комплексно школу, детские сады и больницу. Балбак Тулобаев попросил выяснить, на какой стадии находится этот вопрос.