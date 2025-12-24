В Бишкеке задержали главу стройкомпании «Асма»: подозревают в мошенничестве

В Бишкеке задержан генеральный директор строительной компании «Асма», подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Фото преес-службы УВД Ленинского района Бишкека. Задержали главу стройкомпании «Асма»

По ее данным, ранее в милицию обратилась гражданка О.К. с просьбой принять меры в отношении сотрудника ОсОО «Асма», который, вводя граждан в заблуждение и входя в доверие, обманным путем заключал договоры долевого участия, демонстрируя недостроенный объект и обещая скорое завершение строительных работ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан подозреваемый — генеральный директор ОсОО Х.А., 1991 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность к совершению семи аналогичных фактов преступлений.

Если вы пострадали от преступных действий этого гражданина, милиция просит сообщить по телефонам: 0705 354 117 или 102.