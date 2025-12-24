В Бишкеке задержали главу стройкомпании «Асма»: подозревают в мошенничестве

В Бишкеке задержан генеральный директор строительной компании «Асма», подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.
По ее данным, ранее в милицию обратилась гражданка О.К. с просьбой принять меры в отношении сотрудника ОсОО «Асма», который, вводя граждан в заблуждение и входя в доверие, обманным путем заключал договоры долевого участия, демонстрируя недостроенный объект и обещая скорое завершение строительных работ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.
В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан подозреваемый — генеральный директор ОсОО Х.А., 1991 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время устанавливается его возможная причастность к совершению семи аналогичных фактов преступлений.
Если вы пострадали от преступных действий этого гражданина, милиция просит сообщить по телефонам: 0705 354 117 или 102.