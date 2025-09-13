16:17
Происшествия

В детсаду Талдыкоргана (Казахстан) детей кормили едой с насекомыми

В одном из частных детских садов Талдыкоргана родители обнаружили булочки с тараканами, личинки в каше и мошек на хлебе. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Родители сняли видео, где на кухне заметны плесень на стенах, мусор на полу и насекомые в продуктах.

После жалоб проверку провели врачи и санитарные службы. «Частный детский сад грубо нарушал санитарные нормы. Проверку уже провели, ответственных привлекут к ответственности», — заявил заместитель руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Талдыкоргана Алибек Нурмухамбет.
