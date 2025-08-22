12:48
Общество

Стройфирму Brand House обязали каждую неделю давать отчет о проделанной работе

Стройкомпанию Brand House (официально зарегистрирована как ОсОО «Хан строй») обязали каждую неделю предоставлять отчет о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

21 августа директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля Эрназарбек Суеркулов на основании обращений граждан выехал на улицу Куйручук, 197/2, в Бишкеке, где ОсОО «Хан строй» строит многоквартирный жилой дом, и ознакомился с состоянием работ при участии дольщиков.

По итогам встречи рассмотрены требования дольщиков к ОсОО «Хан строй» и принято решение продолжить строительство без приостановки, а также предоставлять фото- и видеоотчет о ходе работ каждую неделю.

Напомним, в 2022 году милиция уже задерживала директора стройкомпании Нурлана Эшбаева. Тогда предприниматель подозревался в мошенничестве в особо крупном размере. 
