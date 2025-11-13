Гендиректора стройкомпании задержали в Бишкеке по делу о мошенничестве

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали генерального директора строительной компании Brand house Э.Н. по подозрению в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

Как уточняется, 25 июня 2025 года в милицию поступило коллективное обращение дольщиков жилого комплекса, расположенного по адресу Бишкек, улица Куйручук. Граждане заявили, что с 2021 по 2024 год руководители ОсОО «Хан-Строй» во главе с Э.Н. привлекали средства на строительство многоквартирного дома без необходимых разрешительных документов.

По словам заявителей, застройщики собрали крупные суммы, но не выполнили обязательств, использовав деньги не по назначению.

По факту возбудили уголовное дело по статье 209 УК КР («Мошенничество»).

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Правоохранители призывают всех пострадавших от действий застройщика обратиться по телефонам: 0553 21 20 23, 0555 96 61 12 или 102.