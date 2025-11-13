12:57
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Происшествия

Гендиректора стройкомпании задержали в Бишкеке по делу о мошенничестве

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали генерального директора строительной компании Brand house Э.Н. по подозрению в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

Как уточняется, 25 июня 2025 года в милицию поступило коллективное обращение дольщиков жилого комплекса, расположенного по адресу Бишкек, улица Куйручук. Граждане заявили, что с 2021 по 2024 год руководители ОсОО «Хан-Строй» во главе с Э.Н. привлекали средства на строительство многоквартирного дома без необходимых разрешительных документов.

По словам заявителей, застройщики собрали крупные суммы, но не выполнили обязательств, использовав деньги не по назначению.

По факту возбудили уголовное дело по статье 209 УК КР («Мошенничество»).

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Правоохранители призывают всех пострадавших от действий застройщика обратиться по телефонам: 0553 21 20 23, 0555 96 61 12 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350749/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
В Караколе мужчина подозревается в серийном мошенничестве. Он обманул 10 человек
Стройкомпанию оштрафовали за незаконное строительство ФАП в Баткенской области
В ГУВД опровергли сообщения о незаконном задержании семьи в Токмоке
Мошенничество: 21-летний уроженец Кыргызстана пойдет под суд в России
В Кыргызстане ужесточили наказание за мошенничество: штрафы и тюрьма
Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины
Мошенники от имени Национального банка обещают гражданам льготные кредиты
У гостиницы Jannat Resort выявили и снесли незаконную постройку на берегу реки
В Бишкеке узаконили еще одну проблемную многоэтажку
В Чуйской области задержан дроппер
Популярные новости
Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к&nbsp;властям страны Дело Ирины Карамушкиной. Муж экс-депутата обратился к властям страны
&laquo;Притон&raquo; в&nbsp;Бишкеке: 12&nbsp;женщин аморального поведения задержаны «Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны
Додика этапировали в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; ГКНБ в&nbsp;Турции задержал члена ОПГ Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержал члена ОПГ
Скандальный снос домов в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; государству вернули землю Скандальный снос домов в «Кок-Жаре» — государству вернули землю
Бизнес
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;АБР запускают проект по&nbsp;поддержке аграриев Кыргызстана «Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
13 ноября, четверг
12:52
Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кыргызстане Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кырг...
12:51
В Британии криптокоролеву из Китая приговорили к почти 12 годам тюрьмы
12:39
После 22.00 никаких тоев: Камчыбек Ташиев поручил отключать свет нарушителям
12:36
Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина
12:26
Веерных отключений не будет. Майнинг-фермы приостановят до апреля — Ташиев