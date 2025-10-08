В Бишкеке оштрафована стройкомпания, нарушившая правила безопасности

В ходе проверки департаментом государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ возведения многоквартирного дома на улице Табалдыева в Бишкеке оштрафована стройкомпания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе инспекции выявлены отсутствие единого паспорта объекта и несоблюдение требований техники безопасности, что представляет потенциальную угрозу для работников и жителей.

По итогам проверки на компанию составлен административный акт. Ей назначен штраф в размере 200 тысяч сомов за нарушение правил строительства.