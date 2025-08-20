Стройкомпания «Доолот Курулуш» попросила месяц на возобновление работ в Шопокове

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля проверил строящиеся объекты стройкомпании «Доолот Курулуш». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Отметим, ранее участники долевого строительства жаловались журналистам на медленные темпы работ и другие проблемы стройфирмы. Директор департамента Эрназар Суеркулов также встречался с дольщиками компании.

Тогда департамент контроля в строительстве вынес предупреждение руководству «Доолот Курулуш» с требованием в течение одной недели активизировать строительные работы. В ходе проверки по объекту «Шопоков Эко Сити» в городе Шопокове директор компании попросил еще один месяц и пообещал возобновить работы.

На объекте жилого комплекса «Кудайберген» на пересечении улиц Кайназарова и Профсоюзной более 100 рабочих завершили бетонирование и вязку арматуры второго этажа, продолжается внешняя отделка.

Эрназар Суеркулов отметил, что будет и далее усиливать контроль и держать объекты строительства под постоянным наблюдением.