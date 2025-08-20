09:55
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Общество

Стройкомпания «Доолот Курулуш» попросила месяц на возобновление работ в Шопокове

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля проверил строящиеся объекты стройкомпании «Доолот Курулуш». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

Отметим, ранее участники долевого строительства жаловались журналистам на медленные темпы работ и другие проблемы стройфирмы. Директор департамента Эрназар Суеркулов также встречался с дольщиками компании.

Тогда департамент контроля в строительстве вынес предупреждение руководству «Доолот Курулуш» с требованием в течение одной недели активизировать строительные работы. В ходе проверки по объекту «Шопоков Эко Сити» в городе Шопокове директор компании попросил еще один месяц и пообещал возобновить работы.

На объекте жилого комплекса «Кудайберген» на пересечении улиц Кайназарова и Профсоюзной более 100 рабочих завершили бетонирование и вязку арматуры второго этажа, продолжается внешняя отделка.

Эрназар Суеркулов отметил, что будет и далее усиливать контроль и держать объекты строительства под постоянным наблюдением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340281/
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
Скоро 1 сентября. Глава Минстроя проинспектировал ремонт школ в Бишкеке
Минстрой аннулировал 249 лицензий в первом полугодии: нарушение технических норм
Продукция не соответствует ГОСТу. Приостановлена работа асфальтового завода
Контроль за качеством возведения 360 объектов ведет Минстрой
Минстрой Кыргызстана возводит 178 школ по всей республике
В Таласе строят современный стадион на 5 тысяч мест
Готов эскиз нового спортивного комплекса в Балыкчи
В Кыргызстане создают департамент инженерных изысканий при Минстрое
Глава Минстроя обещал быстро решить вопрос с документами дома на улице Панфилова
6 лет ожидания: Орунтаев требует от «НБК» ускорить строительство домов
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Мы&nbsp;не&nbsp;скот! Крик души, или Что творится на&nbsp;границе между&nbsp;КР и&nbsp;РУз Мы не скот! Крик души, или Что творится на границе между КР и РУз
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Бизнес
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
Оформите ОСАГО от&nbsp;&laquo;КыргызГосстраха&raquo; в&nbsp;MegaPay и&nbsp;получите 10&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО от «КыргызГосстраха» в MegaPay и получите 10 процентов кешбэка
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
Цифровые решения &laquo;МПЦ&raquo; на&nbsp;Кыргызско-Российском экономическом форуме Цифровые решения «МПЦ» на Кыргызско-Российском экономическом форуме
20 августа, среда
09:47
Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку за...
09:46
Стройкомпания «Доолот Курулуш» попросила месяц на возобновление работ в Шопокове
09:38
В Шамалды-Сае подрядчика заставили демонтировать неправильно уложенные кирпичи
09:30
Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос
09:22
Рубль продолжает дешеветь, доллар стабилизировался. Курс валют на 20 августа