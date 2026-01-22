Стройку без разрешений выявили в Манасе: работы остановлены

В Манасе приостановили строительство объекта компании, которая начала работы без полного пакета разрешительных документов. Об этом сообщили в Департаменте государственного архитектурно-строительного контроля Минстроя.

Внеплановую проверку провело Джалал-Абадское региональное управление ведомства в рамках рейдовых мероприятий, организованных по поручению министра Нурдана Орунтаева.

Нарушения выявили на строительном объекте по адресу: город Манас, микроучасток Торговый, дом 24. Установлено, что ОсОО «МилДом» осуществляло строительные работы, не оформив в полном объеме разрешительные документы, предусмотренные законодательством.

По итогам проверки составлен акт, строительные работы временно остановлены.

Компании назначен штраф в размере 200 тысяч сомов.

Застройщику также указали на необходимость строгого соблюдения строительных норм и требований безопасности.