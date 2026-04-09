Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 апреля дожди с грозами. Температура воздуха ожидается +16 градусов.

Отключение света, воды и газа

  • 9.30-17.00 — переулок Геологический, дом № 14;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Горького, Шабдана Баатыра;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Гоголя, Ибраимова, Жумабека, Семетко, Фрунзе, Шопокова, проспекта Жибек Жолу;
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Абдрахманова;
  • 9.00-17.00 — улица Кулатова, дом № 57, жилмассив «Чон-Арык» (ВДНХ, улицы Ямбурская, Чодронова, Луговая, Семетей, Кожобергенова), отрезки улицы Боконбаева, бульвара Молодой Гвардии, улиц Акиева, Льва Толстого, село Маевка (улицы Садовая, Курманалиева, Молодая Гвардия, переулок Садовый), жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-5), село Байтик (жилмассив «7 га»);
  • 9.00-12.00 — улица Лумумбы, дом № 52;
  • 9.00-13.00 — села Лебединовка (улицы Ауэзова, Комсомольская), Аламедин (улица Алма-Атинская), Ленинское;
  • 13.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Победы), Кара-Жыгач (улицы Садовая, Пушкина), Ленинское (улица ОКХ Ветка).

  • 9.00-20.00 — район отключения: проспект Чуй — улица Фрунзе — проспект Манаса, по проспекту Жибек Жолу до реки Ала-Арчи — улицы Турусбекова — Баялинова — Абдрахманова.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Асылбек Айдаралиев

Родился 9 апреля 1941-го в Пржевальске Иссык-Кульской области. Известный кыргызский и советский ученый, полярник, доктор медицинских наук.

Первым в Киргизии в 1979-1981 годах принял участие в работе 25-й Советской антарктической экспедиции.

Создатель нового направления в теории приспособления человека к экстремальным условиям внешней среды, прогноза работоспособности, сохранения здоровья, оценки и коррекции функционального состояния человека в необычных условиях среды.

Область научных интересов — прикладная экология человека, исследование гор, адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды.

Много внимания уделяет политике в области образования и науки.

В 1999-м Асылбеку Айдаралиеву присвоен дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.

В 2000 году избран председателем Союза ректоров Кыргызской Республики, генеральным секретарем Центральноазиатской ассоциации университетов. Академик Нью-Йоркской академии наук, действительный член Национального географического общества США, действительный член Международной академии информатизации.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
