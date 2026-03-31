Общество

В городе Ош откроется новое предприятие по производству строительных балок

Мэр Жанарбек Акаев ознакомился с деятельностью предприятия по производству балок для мостов в строительной отрасли города Ош, на месте осмотрел производственный процесс и используемые технологии. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

Глава города отметил, что продукция предприятия будет играть важную роль в обеспечении строительных работ в городе качественными материалами. Он подчеркнул, что поддержка отечественного производства является одним из приоритетных направлений мэрии Оша, и выразил необходимость использования материалов местного производства.

В настоящее время на предприятии изготавливают балки длиной 18, 24 и 33 метра. Производственный процесс осуществляется с применением новых технологий, а продукция выпускается на высоком уровне качества.

Предприятие готовится к официальному открытию в ближайшие дни. После полноценного запуска оно станет единственным производственным предприятием в Кыргызстане, выпускающим строительные балки в крупных объемах.
Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Все для отличной связи: Beeline улучшает качество сети
Запись в первый класс стартует 1 апреля: воспользуйтесь сервисом в MegaPay
Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
