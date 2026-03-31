В городе Ош откроется новое предприятие по производству строительных балок

Мэр Жанарбек Акаев ознакомился с деятельностью предприятия по производству балок для мостов в строительной отрасли города Ош, на месте осмотрел производственный процесс и используемые технологии. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

Глава города отметил, что продукция предприятия будет играть важную роль в обеспечении строительных работ в городе качественными материалами. Он подчеркнул, что поддержка отечественного производства является одним из приоритетных направлений мэрии Оша, и выразил необходимость использования материалов местного производства.

В настоящее время на предприятии изготавливают балки длиной 18, 24 и 33 метра. Производственный процесс осуществляется с применением новых технологий, а продукция выпускается на высоком уровне качества.

Предприятие готовится к официальному открытию в ближайшие дни. После полноценного запуска оно станет единственным производственным предприятием в Кыргызстане, выпускающим строительные балки в крупных объемах.