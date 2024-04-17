Майлуу-Сууйский ламповый завод планирует производить стеклянную тару

Ламповый завод в Майлуу-Суу ведет работу по перепрофилированию производства на выпуск новой продукции. Об этом сообщает Госагентство по управлению госимуществом.

По его данным, предприятие планирует освоить производство и выпуск стеклотары. Также на заводе хотят расширить производство светодиодных ламп, построить малую ГЭС мощностью 26,4 мегаватта на реке Майлуу-Суу; открыть мини-швейные цеха; освоить производство минеральной стекловаты для утепления стен, полов.

«Одним из главных планов завода является освоение производства стеклянных бутылок и банок. На данном этапе идет подготовка к установке оборудования, начинаются строительные работы по возведению дополнительного здания. Более того, машинолиния для производства стеклотары будет приобретена у поставщиков стекольных технологий «Хайе Интернациональ» (Германия). Будет создано 50 новых рабочих мест», — говорится в сообщении.

Отмечено, что получение первой готовой продукции планируется в конце этого года.

ОАО «Майлуу-Сууйский ламповый завод» начало свою работу в 1966 году. В настоящее время производит 40 типов электрических ламп накаливания. Сумма финансового оборота завода в год составляет около $11 миллионов. Работой обеспечены более 1 тысячи 300 человек. Продукция экспортируется в Россию, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан и Грузию.