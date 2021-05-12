Кабинет министров предлагает свой вариант защиты предпринимателей

Министерство экономики и финансов предлагает свой вариант защиты предпринимателей от несанкционированных проверок и другого давления. Документ представлен на общественное обсуждение.

Уточняется, что на сегодня в Кыргызской Республике занимаются бизнесом 15 тысяч малых и средних предприятий и порядка 400 тысяч индивидуальных предпринимателей.

«У них возникают регулярно трения с государственными и муниципальными органами. Эти негативные факторы бывают системные или индивидуальные. Чтобы оперативно реагировать на жалобы и своевременно выявлять их, следует создать на постоянной основе реестр, в рамках которого будет отображаться статус их решения и устранения соответствующими структурами», — говорится в справке-обосновании.

При этом он должен быть в цифровом формате.

Это позволит сократить время и в режиме реального времени отслеживать ход решения и устранения проблем.

Проектом закона предлагается утвердить положение о порядке формирования и ведения вышеуказанного реестра.

Рекомендуется также образовать межведомственную комиссию по определению факторов, неблагоприятно влияющих на экономическую деятельность субъектов предпринимательства.

Этот реестр должен быть запущен в трехмесячный срок.