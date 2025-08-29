В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия

Сегодня, 29 августа 2025 года, с участием президента Садыра Жапарова состоялась торжественная церемония запуска более 60 производственных предприятий по всей стране, приуроченная ко Дню независимости Кыргызстана. В режиме видеоконференции глава государства дал старт работе всех объектов одновременно во всех регионах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в столице открылись четыре промышленных предприятия: кондитерский цех ОсОО «1-й Индустриально-складской комплекс», торгово-логистический центр «Караван» ОсОО «МД-Инвест», производство керамической посуды ОсОО «Интеграл-Гранд» и предприятие по выпуску лекарственных средств — филиал «Идеал-Фарм» ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод».

«Кондитерской цех обеспечит работой 160 человек. Торгово-логистический центр «Караван» площадью 16 гектаров включает восемь ангаров, которые специализируются на продаже строительных материалов и аренде спецтехники. Комплекс создаст свыше 1 тысячи рабочих мест и станет важным звеном в развитии логистической инфраструктуры страны. На производстве керамической посуды ОсОО «Интеграл-Гранд», где трудятся 70 сотрудников, налажен полный цикл выпуска высококачественной продукции. Завод станет первым в Кыргызстане предприятием подобного профиля», — говорится в сообщении.

Филиал «Идеал-Фарм» ГП «Кара-Балтинский спиртовый завод» специализируется на производстве медицинского спирта, антисептических средств и парфюмерно-косметических средств. Здесь трудятся около 150 сотрудников, а продукция востребована как в здравоохранении, так и в повседневной жизни.

Открытие новых предприятий в Бишкеке стало важным шагом в укреплении промышленного потенциала столицы и создании дополнительных рабочих мест для горожан.