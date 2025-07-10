09:05
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Экономика

Запуск камвольно-прядильной фабрики «Касиет» обсудили в Минсельхозе

Кыргызстан и Монголия хотят совместно реализовать проект по запуску камвольно-прядильной фабрики «Касиет». Об этом заявлено на встрече первого заместителя министра сельского хозяйства Жаныбека Керималиева с делегацией из Улан-Батора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны также обменялись мнениями о состоянии отрасли и выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере текстильной и перерабатывающей промышленности.

Особое внимание уделено развитию перерабатывающих производств как одного из направлений по созданию рабочих мест и повышению экспортного потенциала.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335732/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе
Несколько предприятий Чуйской области посетил глава кабинета министров
Исследование: у некоторых предприятий Кыргызстана увеличились сроки поставок
В Кара-Балте открыли текстильный завод
Майлуу-Сууйский ламповый завод планирует производить стеклянную тару
В Джалал-Абадской области построят текстильную фабрику
Текстильную фабрику в Кара-Балте готовят к запуску. Заработает до конца года
В Кара-Балте строят текстильную фабрику за $27 миллионов
Турция и Кыргызстан обсудили открытие совместных предприятий
Кабинет министров предлагает свой вариант защиты предпринимателей
Популярные новости
Российский рубль подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на&nbsp;8&nbsp;июля Российский рубль подорожал, доллар стабилизировался. Курс валют на 8 июля
За&nbsp;сутки &laquo;проснулись&raquo; восемь старых биткоин-кошельков&nbsp;&mdash; выведены 80 тысяч 9 BTC За сутки «проснулись» восемь старых биткоин-кошельков — выведены 80 тысяч 9 BTC
В&nbsp;Кыргызстане возвращают патенты на&nbsp;торговлю В Кыргызстане возвращают патенты на торговлю
Российский рубль, евро и&nbsp;юань подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;июля Российский рубль, евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 7 июля
Бизнес
&laquo;Компаньон Business&raquo;: банк в&nbsp;кармане «Компаньон Business»: банк в кармане
Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с&nbsp;&laquo;Элдик Банком&raquo; Финансирование объединенных товаропроизводителей вместе с «Элдик Банком»
Свобода связи и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
IFC инвестирует $10 миллионов в&nbsp;группу компаний &laquo;Тойбосс&raquo; IFC инвестирует $10 миллионов в группу компаний «Тойбосс»
10 июля, четверг
09:04
Ограничение движения грузовиков в жару нарушают: Минтранс проверяет и штрафует Ограничение движения грузовиков в жару нарушают: Минтра...
08:44
На заводе «Джунда» экологи нашли нарушения, предприятие оштрафовано
08:29
Мечта учиться в MIT. Парк высоких технологий КР запускает Deep Tech Bootcamp
08:17
Запуск камвольно-прядильной фабрики «Касиет» обсудили в Минсельхозе
08:09
Октябрьский райсуд Бишкека вынес решение о ликвидации «Апрель ТВ»
9 июля, среда
23:38
Проблемы с безопасностью. Производитель пауэрбанков из КНР приостановил работу
23:26
Имущество на $55 миллионов выявили у экс-главы ГНС Алтынбека Абдувапова
23:11
Минприроды усиливает надзор во время туристического сезона на Иссык-Куле
22:58
Чемпионат Азии по борьбе (U-20). Кыргызстанец завоевал бронзовую медаль