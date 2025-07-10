Запуск камвольно-прядильной фабрики «Касиет» обсудили в Минсельхозе

Кыргызстан и Монголия хотят совместно реализовать проект по запуску камвольно-прядильной фабрики «Касиет». Об этом заявлено на встрече первого заместителя министра сельского хозяйства Жаныбека Керималиева с делегацией из Улан-Батора, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стороны также обменялись мнениями о состоянии отрасли и выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере текстильной и перерабатывающей промышленности.

Особое внимание уделено развитию перерабатывающих производств как одного из направлений по созданию рабочих мест и повышению экспортного потенциала.