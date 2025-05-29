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Экономика

Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе

Заместитель главы кабинета министров — председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил предприятия, которые работают на территории бывшего машиностроительного завода имени М.В. Фрунзе. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

Как отмечается, с 1995 года началась распродажа зданий и сооружений ликвидируемого завода. В итоге его территория 61,2 гектара была раздроблена и передана в частную собственность.

На сегодня на территории завода работают около 200 субъектов, часть которых занимается производством различных изделий (бытовая химия, металлоконструкции, типографии, швейные цеха, переработка пластика, строительные материалы, продукты питания), а часть используется под складские помещения.

Госкомитетом в 2023 году возбудил уголовное дело по факту незаконной ликвидации и вывода в частную собственность земель завода имени Фрунзе, в рамках которого структуры мэрии подали иски в судебные органы о признании недействительными действий по выводу территории завода в частную собственность.

В этой связи предприниматели и работники предприятий обратились к Камчыбеку Ташиеву с просьбой посетить завод, ознакомиться с ситуацией и оказать содействие в решении сложившейся ситуации.

После знакомства с отдельными субъектами предпринимательства Камчыбек Ташиев выразил мнение о необходимости их поддержки, защиты от криминальных структур, необоснованного давления со стороны государственных служащих и объективного рассмотрения исков по территории завода в судебных органах.

Глава ГКНБ выразил надежду, что в ближайшем будущем местные предприятия увеличат объем выпускаемой продукции, улучшат инфраструктуру, привлекут инвестиции и внесут вклад в развитие экономики страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330866/
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