Турция и Кыргызстан обсудили открытие совместных предприятий в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности и текстильной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, бизнесмены турецкой провинции Хатай встретились в городе Анкаре с кыргызской делегацией во главе с заместителем председателя кабмина Акылбеком Жапаровым. Им рассказали об инвестиционном потенциале Кыргызстана.

Стороны рассмотрели возможность открытия совместных предприятий в области энергетики, сельского хозяйства, промышленности и текстильной отрасли.

Между городами Хатай и Джалал-Абад, Кара-Балта и Кара-Суу подписаны протоколы об установлении побратимских отношений. Стороны также обсудили возможное участие Кыргызстана в декабре в ЭКСПО-2021 в городе Хатае.