Общество

Кабмин изменил правила альтернативной службы и мобрезерва

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в порядок прохождения альтернативной службы и сборов мобилизационного резерва. Соответствующее постановление принято в целях приведения норм в соответствие с законодательством о всеобщей воинской обязанности.

из интернета
Фото из интернета

Согласно документу, уточнен порядок проведения сборов мобилизационного резерва. Они определены как комплекс мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям для использования как в мирное, так и в военное время.

Установлено, что:

  • граждане от 22 до 40 лет, не проходившие военную службу или прошедшие альтернативную, будут проходить 30-дневные сборы с уплатой взноса в размере 50 тысяч сомов;
  • военнообязанные с высшим образованием до 30 лет, состоящие в запасе первой категории, обязаны пройти 30-дневные сборы с выплатой 70 тысяч сомов;
  • граждане подлежат учету после уплаты установленного взноса.

Изменения коснулись и порядка прохождения альтернативной службы. Теперь:

  • граждане, призванные по семейным обстоятельствам, уплачивают 18 тысяч сомов, а признанные ограниченно годными по состоянию здоровья — 25 тысяч;
  • лица по религиозным убеждениям, а также желающие выполнять общественно полезные работы обязаны отработать установленный объем таких работ и уплатить 25 тысяч сомов.

Отмечается, что платежи должны вноситься поэтапно — не менее одной шестой части от общей суммы ежеквартально. Срок альтернативной службы исчисляется со дня призыва.

Постановление вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368141/
