Запись в школу. Родителей просят не оформлять фиктивную прописку по микроучастку

Департамент образования мэрии Бишкека предупреждает об ответственности за фиктивную регистрацию (прописку) по адресу микроучастка с целью поступления ребенка в определенную школу. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в случае если родитель или иное лицо приобретает или иным способом оформляет прописку для получения места в желаемой школе, эти факты подлежат проверке.

«В прошлом учебном году уже были выявлены случаи, когда по одному адресу регистрировалось сразу несколько семей с целью зачисления детей в конкретные образовательные организации. Просим не забывать о правовой ответственности за подобные действия. Также отмечаем, что учебные программы во всех школах являются едиными и соответствуют государственным стандартам. Поэтому не имеет принципиального значения номер школы, в которой будет обучаться ребенок. Гораздо важнее — его безопасность, здоровье и комфорт», — говорится в сообщении.

В мэрии рекомендуют при выборе школы отдавать предпочтение образовательной организации, расположенной вблизи места проживания.