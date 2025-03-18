Прием в школу. Что делать детям с российским и иным гражданством

Читательница 24.kg задалась вопросом, как будут принимать в первый и второй классы детей с российским и иным гражданством.

По ее словам, некоторые родители и дети являются уроженцами Кыргызстана, проживают в настоящее время в республике, однако имеют гражданство другой страны.

«Придет ли им уведомление о зачислении ребенка в школу? И куда оно придет?» — спросила женщина.

В пресс-службе Министерства образования и науки ответили, что зачисление детей с иным гражданством и различными проблемами начнется после 2 июня.

Ранее сообщалось, что процесс записи детей в школу в этом году максимально упрощен. Родителям не нужно нигде регистрироваться, открывать электронную почту или собирать какие-либо справки.

По словам чиновников, родители будут просто получать уведомления в банковских и других приложениях, где пользователей идентифицируют по ИНН, о том, в какую школу записан их ребенок. До 1 июня им нужно только согласиться либо отказаться, нажав одну кнопку. В случае несогласия с 1 июня им откроется список учебных заведений с доступными вакантными местами.

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