16:11
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Общество

Прием в школу. Более 56 тысяч детей записали в первый класс

Более 56,7 тысячи детей записали в первый класс. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе в Бишкеке зачислили около 8,9 тысячи детей. Из них 3,7 тысячи мест занято в классах с кыргызским языком обучения, более 5,2 тысячи — с русским. Свободными в столице остаются более 17 тысяч мест.

По областям в первый класс записали:

  • в Ошской — 11,9 тысячи детей;
  • Джалал-Абадской — 10,6 тысячи;
  • Чуйской — 6,6 тысячи;
  • Баткенской — 6,4 тысячи;
  • Иссык-Кульской — 4,7 тысячи;
  • Нарынской — 2,7 тысячи;
  • Таласской — 2,5 тысячи;
  • Оше — 2,2 тысячи.

Общее количество квот на 2026/27 учебный год — 192,3 тысячи.

Отметим, что на юге республики набор также ведется в классы с узбекским и таджикским языками обучения.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Регистрируют детей, родившихся в 2019 и 2020 годах.

На первом этапе принимаются дети, у одного из родителей (законного представителя) которых есть постоянная регистрация по микроучастку соответствующей школы. Второй этап записи — не по прописке — начнется с 1 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371064/
просмотров: 238
Версия для печати
20 апреля, понедельник
16:01
Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи чере...
15:38
Вдохновленные Играми кочевников байкеры Бишкека откроют сезон с этно-шоу
15:35
Суд продлил арест бывшему главе Управления ГКНБ по Бишкеку до середины июня
15:21
Учения «Коопсуздук-2026» в Караколе. Чиновников готовят к работе в кризис
15:18
Садыр Жапаров назвал малые ГЭС стратегически важным направлением энергетики КР