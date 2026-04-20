Прием в школу. Более 56 тысяч детей записали в первый класс

Более 56,7 тысячи детей записали в первый класс. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе в Бишкеке зачислили около 8,9 тысячи детей. Из них 3,7 тысячи мест занято в классах с кыргызским языком обучения, более 5,2 тысячи — с русским. Свободными в столице остаются более 17 тысяч мест.

По областям в первый класс записали:

в Ошской — 11,9 тысячи детей;

Джалал-Абадской — 10,6 тысячи;

Чуйской — 6,6 тысячи;

Баткенской — 6,4 тысячи;

Иссык-Кульской — 4,7 тысячи;

Нарынской — 2,7 тысячи;

Таласской — 2,5 тысячи;

Оше — 2,2 тысячи.

Общее количество квот на 2026/27 учебный год — 192,3 тысячи.

Отметим, что на юге республики набор также ведется в классы с узбекским и таджикским языками обучения.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Регистрируют детей, родившихся в 2019 и 2020 годах.

На первом этапе принимаются дети, у одного из родителей (законного представителя) которых есть постоянная регистрация по микроучастку соответствующей школы. Второй этап записи — не по прописке — начнется с 1 июня.