Прием в первый класс. Жители Бишкека жалуются на проблемы при записи в школу

Жители Бишкека продолжают жаловаться на проблемы при записи в школу.

«В связи с тем, что оставили всего одну школу для поступления, моя русскоязычная дочь должна учиться в школе с кыргызские языком обучения — № 69. Хотя мы относимся к еще трем школам — № 48, 29 и 61, последняя находится ближе всего. Мы не знаем, что делать. В департаменте образования предлагают ждать второй этап записи — не по прописке. Но он стартует только с 1 июня, а если мест уже не останется?» — посетовала одна из читательниц 24.kg.

Другая читательница написала, что ее постоянная прописка в Новопавловке, но она снимает квартиру и живет в центре Бишкека.

«Система по зачислению не позволяет зарегистрироваться по временной прописке. Мы живем напротив школы № 70, но не можем попасть туда. Теперь я должна возить ребенка учиться в Новопавловку, это неправильно», — считает женщина.

Отметим, в 2026/27 учебном году, согласно новому порядку, регистрация осуществляется только на основании микроучастка, закрепленного за каждой школой. Поэтому выбрать из нескольких школ в Бишкеке одну, как это было возможно в прошлом году, нельзя.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Регистрируют детей, родившихся в 2019 и 2020 годах.

На первом этапе принимаются дети, у одного из родителей (законного представителя) которых есть постоянная регистрация по микроучастку соответствующей школы.

