Прием в школу. Более 36 тысяч детей записали в первый класс

Более 36 тысяч детей записали в первый класс. Такая информация содержится в открытых данных на портале 1mektep.edu.gov.kg.

В том числе в Бишкеке зачислили около 7,2 тысячи детей. Из них 2,8 тысячи мест занято в классах с кыргызским языком обучения, около 4,4 тысячи — с русским.

В двух столичных школах — № 61 и 20 — запись в первый класс уже завершилась.

Свободными в Бишкеке остаются 19,3 тысячи мест.

Отметим, что на юге республики набор также ведется в классы с узбекским и таджикским языками обучения.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Регистрируют детей, родившихся в 2019 и 2020 годах.

На первом этапе принимаются дети, у одного из родителей (законного представителя) которых есть постоянная регистрация по микроучастку соответствующей школы. Второй этап записи — не по прописке — начнется с 1 июня.