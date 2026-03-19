Систему электронной записи в школу обновят в Кыргызстане

Систему электронной записи в школы Кыргызстана обновят. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра просвещения по цифровому развитию Лира Самыкбаева.

По ее словам, положение по электронной записи в школу только готовится.

«Точную дату сообщим дополнительно. Готовятся обновления системы электронной записи. Но логика остается прежней: первым этапом будет проходить запись в школы по прописке, вторым — каждый родитель сможет записать ребенка в любую школу по стране», — сказала Лира Самыкбаева.

Напомним, в последние годы запись в первый класс проходит онлайн.

В 2025-м запись по прописке началась в конце марта, со 2 июня — по фактическому месту проживания. Чиновники обещали начинать электронную регистрацию в школу раньше.

«Во время записи детей в школу фиксировали случаи перегрузки системы на несколько часов из-за большого числа зарегистрированных родителей. Чтобы в следующем году такого не произошло, мы планируем начать электронную регистрацию в школу уже в октябре. В некоторых зарубежных странах еще при рождении ребенка определяют, в какой детский сад и в какую школу он пойдет. У нас тоже есть возможность организовать такую систему», — говорила летом Лира Самыкбаева.
