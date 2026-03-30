Бишкекчан приглашают на юбилейную выставку художника Сабиджана Бабаджанова

Бишкекчан приглашают на юбилейную выставку «Из музыки и света» художника Сабиджана Бабаджанова. Об этом сообщают организаторы.

По их данным, выставка открывается 10 апреля в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

«В честь 85-летия выдающегося художника-графика Сабиджана Бабаджанова открывается масштабная выставка, представляющая многогранное творчество мастера, чье имя в стране и за ее пределами давно стало символом глубокой философской мысли, художественной свободы и внутренней духовной работы. Эта выставка — не столько ретроспектива, сколько пространство тишины и созерцания, где зритель может остаться наедине с образом, цветом и внутренним движением мысли», — говорится в сообщении.

Творчество художника охватывает широкий спектр жанров и техник. Графика, акварель, масло, гуашь — для него это не техники, а различные формы звучания.

Фото организаторов выставки

Юбилейная выставка объединяет значительное количество произведений разных периодов, позволяя проследить эволюцию художественного мышления мастера, его поиски и открытия. Это редкая возможность увидеть масштаб личности художника, его творческую вселенную во всей полноте. Как всегда, много новых работ, например картин и инсталляций, представленных циклом «Из музыки и света».