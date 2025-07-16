Кредиты и гранты, которые за год одобрил Жогорку Кенеш. Сумма немаленькая

По Конституции все международные договоры, включая соглашения по кредитам и грантам, полученным Кыогызстаном, должны пройти ратификацию в Жогорку Кенеше.

Несмотря на заявленный профицит бюджета, республика не отказывается от финансовой помощи доноров. Всего за четвертую сессию (с 11 сентября 2024 года по 26 июня 2025-го) парламент ратифицировал 23 соглашения на сумму свыше $1 миллиарда 342 миллионов. Из них $914 миллионов — кредиты, $428 миллионов — гранты.

На какие сектора и в каком объеме республика получила кредиты и гранты, в обзоре 24.kg.

ГИК: $279 миллионов на строительство ипотечных домов

В 2024 году Кыргызстан получил $79 миллионов в кредит от Исламского банка развития для строительства ипотечных квартир. По прогнозам, это позволит обеспечитт жильем примерно 2 тысячи семей.

ГИК на эти цели также получила $200 миллионов от Южной Кореи. В целом Сеул выделил мультисектору Кыргызской Республики $500 миллионов в кредит из Фонда сотрудничества в области экономического развития (EDCF) на 2025–2029 годы. Средства направят на ключевые инфраструктурные и социальные проекты:

$200 миллионов — в Госипотечную компанию для поддержки жилищного строительства,

$150 миллионов — на строительство больницы КГМА,

$110 миллионов — на возведение нового корпуса Национального госпиталя и его техническое оснащение,

предусмотрена покупка двух вертолетов для поисково-спасательной службы МЧС.

АРИС: $101,4 миллиона на водоснабжение

Кыргызстан с 2016 года получает деньги у Всемирного банка на обеспечение сел питьевой водой и развитие санитарии. Проект реализует АРИС. Он охватывает три области — Чуйскую, Ошскую и Иссык-Кульскую.

Так, в 2016 году Международная асссоциация развития (входит в группу Всемирного банка) выделила $23,5 миллиона на водоснабжение и санитарию в 14 населенных пунктах. Проект реализовывали в 2017-2023 годах.

В 2024-м от того же донора АРИС получило дополнительное финансирование в $36,3 миллиона. Срок реализации проекта — 2018-2025 годы. Из предоставляемой суммы 16,2 миллиона — грант.

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В этом году Агенство развития получило допфинасирование на водоснабжение в Нарынской области. Донором выступил Азиатский банк развития, выделив $38,8 миллиона. Из них кредит — $27 миллионов, грант — $5,35 миллиона. Оставшиеся $6,45 миллиона — софинансирование Кыргызстана.

$27 миллионов на поддержку сел

В апреле президент подписал ратификацию Соглашения между Кыргызстаном и МАР о финансировании Национального проекта по инициативе сообществ (НПИС). Проект предусматривает выделение $27 миллионов, из которых $25 миллионов — беспроцентный кредит, $2 миллиона — грант.

НПИС охватит 40 районов Кыргызстана, в каждом из которых выберут один айыл окмоту. Каждому из 40 айыл окмоту АРИС планирует выделить по $450 тысяч на строительство детских садов, школ, больниц, улучшение тепло-, электро- и водоснабжения, систем ирригации.

Минстрой: на развитие Чолпон-Аты $56 миллионов

АБР предоставил $56 миллионов на проект «Экологическое управление озером Иссык-Куль и устойчивое развитие туризма». Из них $31 миллион — грант, $25 миллионов — кредит.

На полученные деньги Минстрой планирует построить канализационные очистные сооружения в Чолпон-Ате, променад (пешеходные и велодорожки), исторический музей и три парка отдыха.

Минпросвещения: безвозмездные девять школ

Евразийский банк развития выделит грант на строительство девяти общеобразовательных организаций в КР. Во время обсуждения соглашения с Россией озвучили предварительную стоимость одной школы — 500 миллионов рублей (550 миллионов сомов).

Министерство просвещения также получит $25,25 миллиона на развитие инклюзивного образования в Кыргызстане. Стране предоставляют гранты Глобальное партнерство по образованию в размере ($15 миллионов), Исламский банк развития ($250 тысяч) и кредит Исламского банка развития/Исламского фонда солидарности и развития в $10 миллионов.

Министерство финансов

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Азиатский банк развития (АБР) выделил $50 миллионов на поддержку бюджета Кыргызстана. Из этой суммы $7 миллионов — грант, $43 миллиона — кредит. Средства направят на поддержку экономических реформ, фискальной системы и государственного управления.

Кабмин также получил от АБР $22,58 миллиона в рамках проекта «Фонд поддержки многоотраслевой деятельности на 2025–2030 годы». Из полученных средств $13,36 миллиона — кредит, $9,22 миллиона — грант.

Деньги намерены направить на улучшение инфраструктуры и социально-экономического положения страны, борьбу с последствиями изменения климата, развитие экологически чистых и устойчивых технологий в сфере водоснабжения, энергетики и транспорта, повышение уровня жизни в Бишкеке и других крупных населенных пунктах.

Министерство здравоохранения

Кыргызстан получил грант в 1,5 миллиарда японских йен от JICA на улучшение медицинского оборудования в организациях здравоохранения третичного уровня Бишкека.

Финансовая поддержка предназначена Национальному центру кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова, Научному-исследовательскому институту хирургии сердца и трансплантации органов и Национальному центру онкологии и гематологии.

Государственное агентство гражданской авиации

Госагентство по делам государственной службы и МСУ

Япония выделила грант в $15 миллионов по линии JICA на улучшение эффективности работы аэропортов Кыргызстана. На полученные средства планируют пострить новую аэронавигационную вышку в аэропорту южной столицы и обновить систему управления воздушным движением международных аэропортов «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль».В этом году правительство Японии предоставило кабмину грант в 342 миллиона йен (примерно $2,2 миллиона), чтобы государственные и муниципальные служащие республики могли пройти двухгодичное обучение на английском языке в ведущих университетах Страны восходящего солнца с последующим правом получения степени магистра и доктора.

Правительство Японии реализует программу JDS в рамках безвозмездной помощи Кыргызской Республике c 2006 года.

Министерство энергетики

Международная ассоциация развития выделила Кыргызстану дополнительно $13,6 миллиона для разработки ТЭО Камбаратинской ГЭС-1. Ранее получили $5 миллионов. По соглашению, $11 миллионов — кредит МАР, $2,6 миллиона — грант.

На модернизацию подстанции «Долинка» и реконструкции подстанции «Речная» Минэнерго получило от ЕБРР 14 миллионов евро, из которых 9 миллионов — кредит, 5 миллионов — инвестиционный грант.

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Для строительства ЛЭП и подстанции в Караколе и Тамге Кыргызстан получил от Исламского банка развития $58,25 миллиона в виде льготного кредита. Еще $2 миллиона — софинансирование со стороны Кыргызстана (налоги, отведение земель, разрешения и прочее).

Министерство транспорта и коммуникаций

Азиатский банк развития выделил $109,5 миллиона на реконструкцию 75,2 километра Иссык-Кульской кольцевой дороги от Барскоона до Каракола. $87 миллионов — кредит, $22,5 миллиона — грант.

Минводсельпром

В июне Кыргызстан ратифицировал грант и кредит ЕБРР на 17 миллионов евро на водоснабжение трех городов — Шопокова, Кемина и Таласа. Кредит — 7,6 миллиона евро, грант из СФА ЕБРР — 7,6 миллиона евро, грант технического сотрудничества — 1,8 миллионов евро.

Страна также получила $120 миллионов беспроцентного кредита со сроком погашения в течение шести лет от Всемирного банка для поддержки микро-, малых и средних предприятий. Как отмечается, средства пойдут на создание рынка устойчивого финансирования и внедрение «зеленых» гарантий для поддержки малого и среднего бизнеса, а также на содействие «зеленому» экспорту.

В апреле между Кыргызстаном и Исламским банком развития по проекту «Содействие механизации сельского хозяйства в КР» подписано соглашение на $45,11 миллиона. Средства направят на лизинг сельскохозяйственной техники.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности также реализует проект по обеспечению питьевой водой 126 сел Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областей. Всемирный банк выделил $121 миллион на первую стадию программы «Всеобщее водоснабжение и санитария».

Проект софинансируется за счет кредита в $50 миллионов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), кредита в $20 миллионов от Фонда Организаций стран-экспортеров нефти (ОПЕК), гранта в $9 миллионов от Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству и гранта в $3,75 миллиона от АБИИ.

Кыргызстан также получил от ЕБРР 25,8 миллиона евро на улучшение ирригационных каналов в рамках инициативы «Повышение эффективности использования водных ресурсов в Чуйской области». Из полученных средств 15,23 миллиона евро — кредит, 8,6 миллиона — грант, 2 миллиона евро — техническая помощь.