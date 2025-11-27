Гранты для выпускников «Акылмана»: государство оплатит обучение в топовых вузах

На общественное обсуждение вынесли проект постановления кабмина, который закрепляет порядок выдачи государственных грантов выпускникам президентского лицея «Акылман» для обучения в Кыргызстане и за рубежом.

Предлагается предоставлять гранты до $50 тысяч в год тем выпускникам, которые поступят в зарубежные университеты, входящие в топ-100 мировых рейтингов. Квоты будут распределять по приоритетным направлениям — инженерия, экономика, медицина, социально-гуманитарные специальности.

Отбор кандидатов проведет Государственная грантовая комиссия. Документы будут подавать через портал Министерства науки, высшего образования и инноваций. Получатели грантов обязуются после учебы отработать три года в госорганах или вернуть средства.