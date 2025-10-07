09:26
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Общество

Кыргызстан получил от ЕС грант 6,5 миллиона евро на поддержку образования

Кыргызстан получил от Евросоюза грант в размере 6,5 миллиона евро на поддержку сектора образования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Отмечается, что средства предназначены на повышение качества школьного образования и обеспечение его доступности для всех детей. Грант также будет использован на поддержку деятельности ведомства в области науки, технологий, инженерии и математики, продвижение цифровой грамотности, медиаграмотности и обеспечение современными новыми учебниками.

Это третий по счету транш из общей суммы в 27 миллионов евро, выделенных ЕС в рамках реализации национальной образовательной программы «Алтын Казык».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346202/
просмотров: 309
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане совершенствуют образование в области реабилитации
Катар выделит более $9 миллионов на строительство корпуса больницы скорой помощи
В Кыргызстане стартует «Караван навыков»: жителям сел покажут новые профессии
Доступ к образованию лиц с инвалидностью в КР все еще остается проблемой
Уровень профессионального образования отстает от требований экономики — МДС
Каждый четвертый ребенок в Кыргызстане посещает детсад
КР и РФ создают единое образовательное пространство: языки, ИИ и стандарты
Департамент образования Бишкека прокомментировал объединение школ № 14 и 37
Цифровизация освободит учителей от бумажной нагрузки, считают в Минпросвещения
Бороться с «мертвыми душами» среди учащихся и педагогов помогает цифровизация
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
08:44
Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, пояснили в Минэкономики Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, п...
08:41
В Оше введены в эксплуатацию четыре новых водохранилища
08:39
Зарина Чимырова возглавила отдел культуры Токмака
08:29
Дело Golden Cash. Дочь судьи Верховного суда Айнаш Токбаевой оправдана
08:28
Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
6 октября, понедельник
23:41
Samsung выпустит прибор Ear-EEG, способный читать мысли