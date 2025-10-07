Кыргызстан получил от ЕС грант 6,5 миллиона евро на поддержку образования

Кыргызстан получил от Евросоюза грант в размере 6,5 миллиона евро на поддержку сектора образования. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Отмечается, что средства предназначены на повышение качества школьного образования и обеспечение его доступности для всех детей. Грант также будет использован на поддержку деятельности ведомства в области науки, технологий, инженерии и математики, продвижение цифровой грамотности, медиаграмотности и обеспечение современными новыми учебниками.

Это третий по счету транш из общей суммы в 27 миллионов евро, выделенных ЕС в рамках реализации национальной образовательной программы «Алтын Казык».