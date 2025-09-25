Катар выделит более $9 миллионов на строительство корпуса больницы скорой помощи

Депутаты Жогорку Кенеша на своем заседании сегодня ратифицировали соглашение между кабинетом министров КР и правительством Катар о строительстве дополнительного корпуса Бишкекской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Как рассказал вице-мэр Бишкека Мирлан Байгончоков, общая сумма соглашения составляет $9 миллионов 240 тысяч, которые будут направлены на строительство корпуса и закупку оборудования. При этом 3 процента от суммы гранта, $277 тысяч 200 должны быть выделены на покрытие административных сборов катарской стороны за управление проектом, 7 процентов, $646 тысяч 800, — на покрытие расходов по консультациям.

Разработка проектно-сметной документации по реализации проекта была осуществлена мэрией города Бишкека за счет средств местного бюджета. Для определения подрядчика Катарский фонд развития проведет тендер для кыргызского и катарского рынков.

Депутаты без обсуждения одобрили проект соглашения сразу в трех чтениях.