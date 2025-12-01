21:56
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество

Минприроды проверит очистные сооружения по всему Кыргызстану

Минприроды проверит очистные сооружения по всему Кыргызстану. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, для этого создана межведомственная рабочая группа.

«Цель — понять, в каком состоянии находятся очистные сооружения, насколько эффективно они работают и что нужно для их улучшения. Рабочая группа посетила очистные сооружения в городах Шопоков, Кара-Балта, Кант, Токмок и Орловка. Специалисты изучили техническое состояние объектов, изношенность оборудования, соблюдение экологических требований, а также возможности для модернизации и увеличения мощности», — говорится в сообщении.

Департамент экологического мониторинга взял пробы сточных вод до и после очистки, чтобы определить эффективность работы сооружений.

По итогам проверки установлено, что большинство очистных сооружений нуждаются в обновлении оборудования, модернизации систем очистки и улучшении контроля качества сточных вод.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353050/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники Минприроды проверили в Бишкеке очистные сооружения
В КР разработают механизм закрытия пансионатов, не имеющих очистных сооружений
В Бишкеке модернизируют очистные сооружения, построенные в 1970-х годах
Реконструкция очистных сооружений Бишкека под контролем Минприроды
Уровень воды ежегодно опускается все ниже, нужно экономить — вице-мэр Бишкека
Современные канализационные очистные сооружения строят в Караколе
На Иссык-Куле 822 объекта работают без собственных очистных сооружений
Примеры и антигерои. Как пансионаты на Иссык-Куле очищают нечистоты
Проводить глубинную очистку пляжей обяжут собственников и арендаторов зон отдыха
Пансионатам, не имеющим очистные сооружения, запретили принимать туристов
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в&nbsp;Россию на&nbsp;номера &laquo;Билайн&raquo; Beeline Кыргызстан дарит 120 минут для звонков в Россию на номера «Билайн»
1 декабря, понедельник
21:43
На российской трассе «Байкал» образовалась 85-километровая пробка На российской трассе «Байкал» образовалась 85-километро...
21:27
В Корее взломали 120 тысяч домашних видеокамер и продавали интим-ролики в Сети
21:01
Курванбек Авазов назначен первым заместителем председателя ГКНБ
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 декабря: осадки не ожидаются
20:41
Минприроды проверит очистные сооружения по всему Кыргызстану