Минприроды проверит очистные сооружения по всему Кыргызстану. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, для этого создана межведомственная рабочая группа.

«Цель — понять, в каком состоянии находятся очистные сооружения, насколько эффективно они работают и что нужно для их улучшения. Рабочая группа посетила очистные сооружения в городах Шопоков, Кара-Балта, Кант, Токмок и Орловка. Специалисты изучили техническое состояние объектов, изношенность оборудования, соблюдение экологических требований, а также возможности для модернизации и увеличения мощности», — говорится в сообщении.

Департамент экологического мониторинга взял пробы сточных вод до и после очистки, чтобы определить эффективность работы сооружений.

По итогам проверки установлено, что большинство очистных сооружений нуждаются в обновлении оборудования, модернизации систем очистки и улучшении контроля качества сточных вод.