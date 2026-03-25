Общество

Мэр города Ош предлагает построить пешеходную и велодорогу вокруг Сулейман-Тоо

Мэр города Оша Жанарбек Акаев предложил построить пешеходную и велодорогу, которая полностью будет огибать гору Сулейман-Тоо, и озеленить прилегающую территорию. С инициативой он выступил сегодня на совещании, посвященном вопросам, связанным с горой.

В заседании участвовали министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев и профильные специалисты.

Как сообщается, Всемирный банк планирует выделить $16 миллионов на реконструкцию Сулейман-Тоо. В рамках проекта предусмотрен ремонт лишь части пешеходной дороги вокруг горы. Мэр заявил, что намерен найти дополнительное финансирование, чтобы построить ее по всему периметру. Для этого потребуется снести около десяти домов с выплатой компенсаций владельцам. По его словам, вопрос решат в рамках закона. 

На Сулайман-Тоо начали приводить в порядок кладбища

Также на совещании обсудили вопросы благоустройства кладбищ вокруг горы и инициативу по восстановлению медресе Алымбека Датки.

Отметим, что ранее в Оше создали комиссию по упорядочению кладбищ.

Сулейман-Тоо является главной достопримечательностью Оша, в 2009 году стала первым объектом в стране, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
